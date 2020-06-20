بعد تلميحات بيكيه عن محاباة الحكام للملكي.. زيدان يرد بهدوئه المعتاد

لم يغضب أو يصرخ أو يحتد مع الإعلاميين، بل بهدوئه المعتاد، رد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على سؤال طُرح عليه عن محاباة الحكام لفريقه في المباراتين السابقتين بعد استئناف الدوري الإسباني.

وأكد "زيزو" في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه ريال سوسيداد غدا الأحد، أن فريقه لا يتلقى أي معاملة تفضيلية من الحكام، وذلك بعد تلميحات مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بأن الملكي استفاد من بعض القرارات التحكيمية.

وأضاف زيدان "لن أتكلم عن هذا الموضوع، ما يهمني هو مباراة الغد.. لديّ رأي في هذا الموضوع ولن أبوح به.. كل شخص لديه ما يفكر فيه.. أنا أفكر في مباراة الغد لأن مصيرنا الآن بات بين أيدينا، وهذا ما يهمني الآن.. ما أريده هو الأداء في الملعب".

وتابع "يمكنني أن أشتكي مثل غيري، ولكنني مدرب.. لن يغير من الأمر شيئا ولن تتبدل الأمور السيئة.. أنا إنسان إيجابي وأتعامل بواقعية، ببساطة.. الحكام لا يحابون الفريق".

يذكر أنه إذا فاز الريال غدا على سوسيداد فسيتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق المواجهات المباشرة، لأنه هزم البرسا في كلاسيكو "البرنابيو" بهدفين دون رد في مارس/آذار الماضي، قبل توقف البطولة الإسبانية بسبب تفشي فيروس كورونا.