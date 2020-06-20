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برشلونة يخسر نقطتين في سباق الصراع على لقب الليغا

ميسي أخفق في مساعدة البرسا لتخطي إشبيلية القوي (رويترز)
ميسي أخفق في مساعدة البرسا لتخطي إشبيلية القوي (رويترز)
19/6/2020

قطع إشبيلية سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة وتعادل معه دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، سقط برشلونة في فخ التعادل ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، مقابل 52 نقطة للفريق الأندلسي في المركز الثالث.

وبات برشلونة بذلك مهددا بفقدان انفراده بالصدارة، وذلك في حال فوز الملكي في مباراته بالمرحلة نفسها، المقررة أمام ريال سوسيداد غدا الأحد.

المصدر : وكالات

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عزز برشلونة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على فريق ليغانيس العنيد بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري التي شهدت أيضا فوز فياريال على ريال مايوركا بهدف نظيف وتعادل إسبانيول سلبا.

مشكلة غريبة لمدرب برشلونة

قبل توقف الموسم بسبب وباء كورونا، كان برشلونة يعاني من نقص المهاجمين، مما اضطره لشراء مهاجم مستغلا بند الطوارئ في لائحة الليغا، ورغم عودة المصابين فإن مدرب الفريق كيكي سيتين ما زال يعاني من المشاكل.

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