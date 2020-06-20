برشلونة يخسر نقطتين في سباق الصراع على لقب الليغا

قطع إشبيلية سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة وتعادل معه دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، سقط برشلونة في فخ التعادل ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، مقابل 52 نقطة للفريق الأندلسي في المركز الثالث.

وبات برشلونة بذلك مهددا بفقدان انفراده بالصدارة، وذلك في حال فوز الملكي في مباراته بالمرحلة نفسها، المقررة أمام ريال سوسيداد غدا الأحد.