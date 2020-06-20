برايتون يثخن جراح أرسنال

اقتنص فريق برايتون اليوم السبت فوزا ثمينا 2-1 من ضيفه أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه واتفورد.

وعلى ملعب "فالمر"، تقدم نيكولاس بيبي بهدف لأرسنال (68)، لكن لويس دينك أدرك التعادل لبرايتون (75).

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد "المدفعجية" عند 40 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.