المنافسة على لقب الكالتشيو.. كونتي يرفع شعار "لا تراجع ولا استسلام"

يرفض أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الاستسلام والتخلي عن الاستمرار في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، قائلا إنه لا يزال يعتقد أن فرصة فريقه للفوز باللقب لا تزال قائمة رغم تخلفه بـ9 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وسيبدأ فريق كونتي مسيرته بعد استئناف المباريات بمواجهة مؤجلة على أرضه أمام سامبدوريا غدا الأحد.

وقال كونتي -في موسمه الأول على رأس إنتر ميلان- إن فريقه سيستمر في المحاولة حتى النهاية.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة إنتر ميلان التلفزيونية "الفوز يوم الأحد سيقلص الفارق عن الصدارة إلى 6 نقاط مع تبقي 12 جولة.. هذه مهمة ليست مستحيلة، لقد عملنا بجد وبكل تركيز، ولدي شعور إيجابي".

وأضاف كونتي "نسعى لإنهاء الجزء الأخير من موسم الدوري بأداء على أعلى مستوى دون أي قيود أو حدود ونتيجة موقفنا الذي يتيح لنا هامشا أقل للخطأ من الفريق الذي يسبقنا، فنحن لدينا الرغبة والحماس والقوة (للمضي قدما)".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وقد تراجع في سباق المنافسة على اللقب بعد هزيمتيه أمام صاحب الصدارة ولاتسيو فريق المركز الثاني في آخر مباراتين خاضهما قبل توقف البطولة في مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا.

وينفرد يوفنتوس حامل اللقب بالصدارة برصيد 63 نقطة، يليه لاتسيو بـ62 نقطة.