البوندسليغا.. بايرن ميونيخ يفوز وليفاندوفسكي يحلق تهديفيا ودورتموند يتشبث بالوصافة

فاز فريق بايرن ميونخ على فرايبورغ 3-1 السبت ضمن الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت هذه الجولة فوز هيرتا برلين على باير ليفركوزن بهدفين دون رد، وبوروسيا دورتموند على لايبزيغ بالنتيجة نفسها، وهوفنهايم على يونيون برلين برباعية نظيفة، وماينز على فيردر بريمن 3-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ على بادربورن 3-1، وفولفسبورغ على شالكه 4-1، وتعادل كولون مع آينتراخت فرانكفورت 1-1، وفورتونا دوسلدورف مع أوغسبورغ بذات النتيجة.

وسجل ثلاثية الفريق البافاري جوشوا كيميتش (15) وروبرت ليفاندوفسكي (24 و37)، في حين سجل لوكاس هولير هدف فرايبورغ الوحيد (33).

وبهذا الفوز رفع البايرن الذي حاز لقب الدوري يوم الثلاثاء الماضي، رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد فرايبورغ عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وبالهدفين اللذين سجلهما "ليفا" اليوم، بات يحلق في صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا بـ33 هدفا وبفارق 7 أهداف عن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وحسم بوروسيا دورتموند مواجهة الصراع على مركز الوصيف في البطولة، بفوزه على لايبزيغ بهدفين نظيفين سجلهما إيرلينغ هالاند (30 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة).

وبذلك رفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند 63 نقطة في المركز الثالث.

كما رفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا سجلها في 14 مباراة.