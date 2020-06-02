"لن نتوقف عن الانتصارات".. كلوب يرى جانبا إيجابيا في أزمة كورونا

تحدث مدرب ليفربول يورغن كلوب عن الجانب الإيجابي لتوقف المنافسات لفترة طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، وقال إن الفريق سيحاول حسم اللقب بأسرع شكل ممكن عبر حصد أكبر عدد من النقاط، بعد استئناف المنافسات في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بعد فترة توقف استمرت ثلاثة أشهر.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، وبات على بُعد خطوات قليلة من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقال كلوب في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن بعض اللاعبين يبدون أكثر انتعاشا، و"بحال أفضل مما كانوا عليه في الصيف الماضي الذي سبقته فترة راحة أقصر. عندما نبدأ، سنكون قد قضينا أربعة أسابيع -ثلاثة منها في التدريبات الجماعية- وهذا يجب أن يكون كافيا".

ويمكن أن يحسم اللقب لليفربول عقب استئناف المنافسات مباشرة وذلك في حالة خسارة أقرب منافسيه مانشستر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو/حزيران الجاري، وفوز ليفربول في مطلع الأسبوع التالي.

لكن كلوب قال إنه لا يعتبر أن شيئا قد حسم بعد، وأضاف "إنه أمر لطيف أن نفكر بالأمر (التتويج) ولكننا لم نحسم اللقب بعد، وندرك هذا".

وأوضح "نعرف أننا قريبون ولكن هذا لا يعني أن الأمر محسوم. هناك 27 نقطة ستكون متاحة أمامنا وسنحاول قدر استطاعتنا أن نحصدها جميعا. لم نصبح الأبطال بعد. علينا تقديم مباريات كرة قدم جيدة والفوز بها، ولا نرغب في التوقف عن الانتصارات بعد مباراتين أو شيء هكذا. علينا حقا مواصلة العمل الجاد".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من فرق الدوري الممتاز قد تخوض مباريات لها في ملاعب محايدة إذا تطلبت إجراءات السلامة ذلك، في ظل مخاوف من احتشاد المشجعين خارج الملاعب وهو ما سيشكل خرقا لقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال كلوب إن ليفربول جاهز للعب في أي مكان، وأضاف "لن نحصل على الدعم من قبل الجماهير، ولن يلقى أي فريق آخر هذا الدعم، سيكون الوضع متطابقا أمام أي فريق سنواجهه، لذلك فأنا لست قلقا بهذا الشأن".

ولم يخفِ المدرب الألماني تطلعه لاستئناف المنافسة، وقال "أفتقد المنافسات كثيرا، أعرف أنها ليست أهم شيء في الحياة ولكنها تمثل الشغف بالنسبة لي. أتمنى أن يتطلع الناس إلى المنافسات، كما هي الحال بالنسبة لنا".