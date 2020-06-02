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شاهد.. نجم برازيلي يقطع 600 كيلومتر بالدراجة للانضمام إلى فريقه الجديد

فريد يتقدم بالكرة في مباراة منتخب بلاده مع ألمانيا بمونديال 2014
فريد يتقدم بالكرة في مباراة منتخب بلاده مع ألمانيا بمونديال 2014غيتي إيميجز
2/6/2020

أعلن فريد مهاجم المنتخب البرازيلي السابق أنه سيترك كروزيرو ويعود إلى ناديه السابق فلومينينسي، وفاجأ الجماهير أمس الاثنين بإعلانه أنه سيقود دراجته لمسافة 600 كيلومتر للانضمام إلى فريقه الجديد.

ووقع المهاجم البالغ عمره 36 عاما عقدا لمدة موسمين، وقال أمس إنه سيبدأ دعم فريقه بعمل خيري بقيادة دراجته من بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو.

وكتب فريد في مواقع التواصل "الهدف هو تقديم مواد غذائية أساسية لأربعة آلاف عائلة في هذه الرحلة التي أبدأ بها اليوم لأصل إلى مركز تدريب فلومينينسي، أعتمد عليكم خلال هذه الرحلة التضامنية، أقود الدراجة وأنتم تتبرعون من منازلكم، ونحن معا في هذا الأمر من أجل قضية أكبر".

ويرحل فريد -الذي أصبح ثالث أبرز هداف في تاريخ فلومينينسي في فترته الأولى ما بين 2009 و2016- عن كروزيرو بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.

وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل في مارس/آذار الماضي، ولم تبدأ بطولات الولايات حتى الآن، وعادت بعض الأندية في ريو دي جانيرو للتدريبات بدون احتكاك أمس الاثنين.

المصدر : رويترز

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