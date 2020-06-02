ألغى رئاسته الشرفية وأعاد تبرعاته.. الأهلي المصري يقطع علاقته بتركي آل الشيخ

أعلن النادي الأهلي المصري عددا من الإجراءات ردا على الأزمة التي نشبت خلال الأيام الأخيرة مع رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

ودخل آل الشيخ في سجال خلال الأيام الماضية مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، وتبادل الطرفان اتهامات عبر موقع فيسبوك، في أحدث توتر بين الأهلي والمسؤول السعودي.

وذكر النادي في بيان له اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الإدارة، أنه قرر رفع "اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي".

كما رفع طلبا إلى وزير الشباب والرياضة المصري من أجل "الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة".

وأوضح البيان أن المجلس قبل اعتذار محمد سراج الدين بسبب مخالفته القواعد المعمول بها والتي تمنع أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

🚨| اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب " 5" قرارات بالإجماع في جلسته اليوم لوضع النقاط فوق الحروف وحسم الجدل حول العديد من الأمور وسردها المجلس في بيان رسمي. 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/p1PQm1pGdp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 2, 2020

وتعرضت إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية لانتقادات من طرف جماهير النادي بسبب صمتها حيال منشورات آل الشيخ، وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الإدارة باتخاذ موقف من هذه الأزمة.

وأكد بيان النادي الأهلي اليوم أنه "التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد" على تركي آل الشيخ لاعتبارات سياسية ولطبيعة العلاقة بين مصر والسعودية، غير أنه قرر الرد من خلال الإجراءات المشار إليها، "حفاظا على قيمة النادي ومكانته، وكشفا للاتهامات الباطلة".

ولم يتأخر آل الشيخ في الرد، وقال في منشور عبر فيسبوك إن إدارة الأهلي قبلت أخيرا استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.