بالفيديو.. نجوم من المنتخب الفرنسي وبرشلونة يفضلون العلاج في قطر

رفض نادي برشلونة السماح لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بمواصلة برنامجه العلاجي في قطر، وهو طلب تكرر مؤخرا من بعض نجوم بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخضع ديمبلي لعملية جراحية في فنلندا قبل ثلاثة أشهر بسبب إصابة قوية بتمزق في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وعادة ما يستغرق التعافي من هذه الإصابة ستة أشهر على الأقل.

وطلب النجم الفرنسي تنفيذ الجزء الأخير من برنامج إعادة تأهيله في قطر، حيث تعافى في نهاية 2019 وبداية العام الحالي من إصابة سابقة في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن برشلونة رفض، وبرر ذلك بضرورة استكمال الجزء المتبقي من علاجه تحت إشراف الطاقم الطبي في النادي الكتالوني، وعدم رغبة النادي في إرهاقه بمزيد من رحلات السفر.

غادر البطل العالمي ولاعب برشلونة لكرة القدم عثمان ديمبيلي الدوحة بعد أن أنهى علاجه في #سبيتار@dembouz

@FranceauQatar https://t.co/WqioCl7YN2 — Aspetar سبيتار (@Aspetar) January 19, 2020

وكان قدوم ديمبلي إلى الدوحة بناء على نصيحة زميله في برشلونة والمنتخب الفرنسي صامويل أومتيتي الذي عولج من إصابة مزمنة في مستشفى سبيتار الذي يعد من الأحدث في العالم.

وعانى ديمبلي من تعدد الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في 2017، مما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، فأجبر برشلونة على ضم مارتن بريثويت من ليغانيس، وأصبح ديمبلي أحد الأسماء المرشحة بالقوة لمغادرة كامب نو رغم رغبته في البقاء.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد خضع لبرنامج علاجي في سبيتار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا.