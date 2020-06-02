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بالفيديو.. نجوم من المنتخب الفرنسي وبرشلونة يفضلون العلاج في قطر

مبابي (يسار) وبجواره ديمبلي يحتفلان بالتتويج بذهبية مونديال روسيا 2018
مبابي (يسار) وبجواره ديمبلي يحتفلان بالتتويج بذهبية مونديال روسيا 2018غيتي إيميجز
2/6/2020

رفض نادي برشلونة السماح لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بمواصلة برنامجه العلاجي في قطر، وهو طلب تكرر مؤخرا من بعض نجوم بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخضع ديمبلي لعملية جراحية في فنلندا قبل ثلاثة أشهر بسبب إصابة قوية بتمزق في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وعادة ما يستغرق التعافي من هذه الإصابة ستة أشهر على الأقل.

وطلب النجم الفرنسي تنفيذ الجزء الأخير من برنامج إعادة تأهيله في قطر، حيث تعافى في نهاية 2019 وبداية العام الحالي من إصابة سابقة في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن برشلونة رفض، وبرر ذلك بضرورة استكمال الجزء المتبقي من علاجه تحت إشراف الطاقم الطبي في النادي الكتالوني، وعدم رغبة النادي في إرهاقه بمزيد من رحلات السفر.

وكان قدوم ديمبلي إلى الدوحة بناء على نصيحة زميله في برشلونة والمنتخب الفرنسي صامويل أومتيتي الذي عولج من إصابة مزمنة في مستشفى سبيتار الذي يعد من الأحدث في العالم.

وعانى ديمبلي من تعدد الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في 2017، مما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، فأجبر برشلونة على ضم مارتن بريثويت من ليغانيس، وأصبح ديمبلي أحد الأسماء المرشحة بالقوة لمغادرة كامب نو رغم رغبته في البقاء.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد خضع لبرنامج علاجي في سبيتار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا.

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