غرائب الليغا.. حارس سيلتا فيغو أصيب فتعاقد الفريق مع مهاجم

أصيب الإسباني سيرجيو ألفاريز حارس سيلتا فيغو الإسباني في الركبة في مايو/أيار ليغيب 5 أشهر عن الملاعب، وهي الفترة الدنيا التي يسمح فيها الاتحاد الإسباني للأندية بالتعاقد مع بديل، غير أن الفريق تعاقد مع مهاجم.

وأعاد فيغو -صاحب المركز الـ17 في الليغا بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط- المهاجم نوليتو إلى النادي قادما من إشبيلية، ليساعده في تجنب الهبوط بعد الاستفادة من قاعدة تسمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين خارج فترة الانتقالات تحت ظروف خاصة.

وأوضح بيان صادر عن سيلتا، أن نوليتو (33 عاما) سينضم للفريق على الفور بعد اجتياز فحص طبي وتوقيع العقد.

وأمضى نوليتو 3 سنوات في صفوف سيلتا وسجل 39 هدفا في الدوري بين عامي 2013 و2016، مما ساعده في الانضمام لمنتخب إسبانيا والانتقال إلى مانشستر سيتي.

وتسمح القواعد فقط بضم لاعب ينافس بالفعل داخل إسبانيا، وبعد تسجيله في التشكيلة لا يسمح للاعب المصاب بالمشاركة في بقية الموسم إذا تعافى مبكرا.

واستغل البرسا نفس القاعدة للتعاقد مع المهاجم مارتن برايثويت من ليغانيس في فبراير/شباط الماضي، بعد استبعاد عثمان ديمبلي لأكثر من 5 أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تطلبت جراحة.