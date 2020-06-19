كلمة السر بنزيمة وهازارد وأسينسيو.. ريال مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية نظيفة

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة مساء الخميس في الجولة الـ29 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل الريال مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وتقدم الريال بهدف سجله بنزيمة في الدقيقة الـ61، بعد مجهود رائع من إيدن هازارد، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الـ74، قبل أن يضيف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ86 بتسديدة مباشرة مذهلة.

ووضح اكتمال القوة الهجومية الضاربة للملكي بعودة هازارد وأسينسيو من الإصابة، مما ساهم في تألق الضلع الثالث في المثلث الهجومي بنزيمة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف التقدم لفالنسيا الذي سجله رودريغو مورينو في الدقيقة الـ20، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي تسلل ماكسي غوميز.

وشاب المباراة بعض التوتر، خاصة في نهايتها، وتم طرد لاعب فالنسيا لي كانغ إن في الدقيقة الـ89.

ورفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وهذا الفوز هو الـ18 للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 8، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ11 لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 10.