حلم يوفنتوس بالثلاثية تبخر.. مقصلة الإقالة تحوم حول ساري

لم تُستأنف مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى الآن بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، لكن الضغوط تراكمت بالفعل على ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس بعد فشله في الفوز بكأس إيطاليا.

وكانت مباريات الكأس تمهيدا لعودة الدوري، وقد تعادل يوفنتوس من دون أهداف في مباراتين متتاليتين أمام ميلان في إياب قبل النهائي وأمام نابولي في النهائي أمس الأربعاء.

وتفوق نابولي بركلات الترجيح، لتنتهي سريعا آمال يوفنتوس في تحقيق الثلاثية، وأصبح ساري -الذي يخوض موسمه الأول مع النادي- تحت ضغط أكبر لتمديد سلسلة التتويج بالدوري إلى 8 مرات متتالية.

وبدأت التكهنات بالفعل بأن المدرب (61 عاما) المعروف بشراهة التدخين، إذا لم يتوج بلقب الدوري المحلي أو بدوري أبطال أوروبا فسيغادر النادي في نهاية الموسم.

ويستكمل الموسم بعد غد السبت حين يلتقي تورينو مع ضيفه بارما، قبل أن يلعب فيرونا ضد كالياري.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة في الفترة المتبقية محتدة خلال 12 جولة على مدار 6 أسابيع، وستُلعب المباريات كل يوم تقريبا، ويأمل الاتحاد الإيطالي في عودة بعض الجماهير للملاعب الشهر المقبل.

وقال ساري بعد لقاء الأربعاء إن فريقه يعاني بدنيا بعد توقف طويل شهد إصابة 3 من أفراد تشكيلته بكورونا.

وأضاف "فريقنا اعتاد على حل المواقف بتحركات فردية، لكن هذا صعب في هذه الظروف لأننا نفتقد البراعة الفردية، وساءت الأمور في ركلات الترجيح".

وتابع "أعتقد أن هذا الوضع مؤقت ولا يمكن تخيل أن الفريق سيظل بنفس الإيقاع كما كان قبل 3 أشهر، وشاهدت إيقاعا بطيئا من الفريقين".

ويتصدر يوفنتوس -الذي يستأنف مشواره بزيارة صعبة إلى بولونيا- الجدول برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الذي لم يخسر في 21 مباراة متتالية بالدوري، ويأمل في مواصلة مسيرته الرائعة.

ويستكمل لاتسيو مسيرته بزيارة محفوفة بالمخاطر يوم الأربعاء إلى أتلانتا صاحب المركز الرابع (48 نقطة)، والذي حقق ستة انتصارات إلى جانب تعادل في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات قبل التوقف، وسجل

28 هدفا في هذه السلسلة. وقبل ذلك يلعب أتلانتا مع ضيفه ساسولو يوم الأحد.

ويأمل إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي -صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة- في استعادة التوازن بعد الخسارة من يوفنتوس ولاتسيو قبل التوقف.