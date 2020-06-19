تعنيف زيدان تحول لإشادة.. مكاسب الملكي من الفوز على فالنسيا

رغم انتصار ريال مدريد على إيبار 3-1 الأسبوع الماضي، فإن هناك عناصر عدة أقلقت المدرب زين الدين زيدان ودفعته لتعنيف لاعبيه بعد الأداء المخيب الذي قدموه في الشوط الثاني من المباراة.

لكن في مباراة أمس، محيت كل هذه الشكوك بفوز مستحق على فالنسيا بثلاثية نظيفة، منحت المدرب الفرنسي الابتسامة ومكاسب عدة.

من هذه المكاسب: ماركو أسنسيو الذي عاد بعد 11 شهرا من الغياب بسبب إصابة في الركبة، وسجل هدفا من أولى لمساته للكرة.

ومن المتوقع أن يكون الدولي الإسباني عنصرا مهما للملكي في القسم الأخير من الموسم، وسيشكل مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة قوة هجومية نارية.

المكسب الثاني يتمثل في التفاهم الواعد بين بنزيمة والبلجيكي إيدن هازارد، اللذين كانا أساسيين في مباراة أمس ضد "الخفافيش"، وسجل الفرنسي هدفه الأول بصناعة من البلجيكي.

والمكسب الثالث هو أن زيدان نجح في التوازن بين الدفاع والهجوم، فسجل لاعبوه ثلاثة أهداف، وحافظ المدافعون ومن خلفهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على نظافة الشباك.

كما قدم الفرنسي فيرلان مندي والبرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش أداء مميزا، وساهموا في سيطرة فريقهم على المباراة.