بسبب تعليق عنصري.. لاعبو منتخب هولندا يقاطعون قناة خاصة

قاطع اللاعبون في المنتخب الهولندي لكرة القدم قناة "فيرونيكا" الهولندية الخاصة، وذلك بعدما أدلى أحد معلقيها بتصريحات عنصرية.

وذكر اللاعبون في تصريحات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن لاعبي منتخبات الرجال والسيدات لا يرغبون بعد الآن في إجراء مقابلات معهم في برنامج "كرة القدم" الذي يذاع على قناة "فيرونيكا إنسايد".

وغرد قائد المنتخب الهولندي ونجم دفاع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك على تويتر قائلا إن "هذا يتجاوز الخط.. ليست هذه هي المرة الأولى أو الثانية.. (فعلوها) مرارا وتكرارا.. لقد طفح الكيل".

وقالت لاعبة المنتخب الهولندي للسيدات ميرل فان دونغن في تغريدة "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم.. لقد طفح الكيل".

وجاءت تلك التصريحات في رد على المعلق الذي تحدث بازدراء عن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في هولندا.

وردت الشركات أيضا على التصريحات، حيث قال الكثيرون إنهم لن يضعوا إعلاناتهم على القناة خلال فترات التوقف الإعلانية.