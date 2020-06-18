يؤدي إلى الشلل والوفاة.. أونزوي يعتزل التدريب ويتفرغ لمواجهة المرض القاتل

أعلن الإسباني خوان كارلوس أونزوي المساعد السابق لمدرب برشلونة لويس إنريكي، اعتزاله التدريب، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وكشف الحارس السابق لبرشلونة المدرب السابق لسيلتا فيغو وجيرونا -خلال مؤتمر صحفي أقيم في ملعب "كامب نو" قبل قليل- أنه اكتشف إصابته بهذا المرض الذي لا يوجد له علاج حتى الآن.

ويعد هذا المرض نوعا من أمراض الأعصاب الحركية، وهو سريع الانتشار ويؤدي إلى الشلل والوفاة.

ويسبب المرض ضمور الجهاز العصبي عقب ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم بحركة العضلات الإرادية.

وتابع "لن أقوم بتدريب أي فريق من الآن، وقعت مع فريق متواضع ولكنّه ملتزم للغاية (في إشارة إلى المرض القاتل)، نحن حوالي أربعة آلاف شخص في هذا الفريق، كل يوم نخسر ثلاثة زملاء ونُضيف أربعة، ويوجد في هذا الفريق أناس ساعدوني بالفعل".

وحضر مؤتمر أونزوي الصحفي، رئيس مجلس إدارة برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وقائد الفريق السابق، كارليس بويول، وسيرجي بوسكيتس، كما حضره جوردي ألبا، وسيرجيو روبرتو وجيرارد بيكيه.