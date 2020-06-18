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نابولي يتوج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

نابولي حقق اللقب للمرة السادسة في تاريخه (رويترز)
نابولي حقق اللقب للمرة السادسة في تاريخه (رويترز)
17/6/2020

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح 4-2 على يوفنتوس الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقي في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف خلال شوطي المباراة.

واحتكم الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء من دون خوض أشواط إضافية، وابتسم الحظ لنادي نابولي بعد فشل لاعبي يوفنتوس ديبالا ودانيلو في تسجيل ركلتيهما.

وحرم نابولي فريق يوفنتوس من التتويج بلقبه الـ14 في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

يذكر أن نابولي سبق له الفوز بكأس إيطاليا أعوام 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.

المصدر : وكالات

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