نابولي يتوج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح 4-2 على يوفنتوس الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقي في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف خلال شوطي المباراة.

واحتكم الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء من دون خوض أشواط إضافية، وابتسم الحظ لنادي نابولي بعد فشل لاعبي يوفنتوس ديبالا ودانيلو في تسجيل ركلتيهما.

The 2020 Coppa Italia winners 🇮🇹🏆 Napoli's first major trophy since 2014 🙌 pic.twitter.com/kSvogPO1OY — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 17, 2020

وحرم نابولي فريق يوفنتوس من التتويج بلقبه الـ14 في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

يذكر أن نابولي سبق له الفوز بكأس إيطاليا أعوام 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.