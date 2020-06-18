مانشستر سيتي يستأنف مشوار البريميرليغ بثلاثية تؤجل تتويج ليفربول

حقق مانشستر سيتي بداية قوية لدى استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، وتغلب على ضيفه أرسنال 3-صفر الأربعاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الـ28 من المسابقة، ليؤجل بذلك التتويج المنتظر لليفربول المتصدر.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لينهي اللاعب صياما عن التهديف استمر لـ13 مباراة، ثم أضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة الـ51، قبل أن يختتم البديل فيل فودين التسجيل بالهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ويتحمل مدافع أرسنال ديفيز لويز -الذي شارك من مقعد البدلاء- جزءا كبيرا من المسؤولية عن الهدفين الأول والثاني، حيث ارتكب خطأ دفاعيا تسبب في الهدف الأول، كما عرقل رياض محرز داخل منطقة الجزاء، ليتسبب في ضربة الجزاء ويحصل على البطاقة الحمراء.

وقدم حارس مرمى أرسنال بيرند لينو أداء رائعا، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة، وجنب فريقه الخسارة بنتيجة أثقل.

ورفع حامل اللقب مانشستر سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 60 نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصله عن ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وكان تعثر مانشستر سيتي اليوم يعني تتويج ليفربول في حال فوزه بديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل، لكن فوز السيتي سيؤجل التتويج الرسمي للريدز إلى مواجهتهم المقبلة أمام كريستال بالاس.