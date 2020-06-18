شاهد يوم سجل الأسطورة هاجي أحد أجمل أهداف المونديال

تصدر الهدف الذي أحرزه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مرمى فريقه القديم مانشستر يونايتد، التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأجمل عشرة أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي توج فريق ليفربول بلقبها السبت الماضي.
احتفى الموقع الرسمي لكأس العالم على تويتر بأحد أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ مونديال كرة القدم.
سجل الهدف بنسخة عام 1994 التي أقيمت بالولايات المتحدة، بتصويبة بعيدة المدى من أسطورة الكرة الرومانية جورجي هاجي من زاوية صعبة نادرا ما تسجل أهداف منها.
#كأس_العالم #في_مثل_هذا_اليوم 🏆
الولايات المتحدة 1994
أسطورة رومانيا جورجي هاجي سجّل هدفه الشهير في كولومبيا 🇷🇴3⃣-1⃣🇨🇴pic.twitter.com/o4bIs7kNf9
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 18, 2020
وقاد هذا اللاعب رومانيا للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المنتخب الكولومبي الذي رشحه الأسطورة البرازيلي بيليه للفوز بلقب المونديال قبل انطلاق منافسات البطولة.
جورجي هاجي أسطورة رومانيا يتذكر معنا أيام المنتخب الذهبية وهدفه الخالد في #كأس_العالم 1994:http://t.co/Y4zqtiVgA9 pic.twitter.com/BsMWJ0SBa6
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 20, 2015
ويعد هاجي أبرز لاعب في تاريخ الكرة الرومانية حيث قاد منتخب بلاده لثلاث نسخ متتالية لكأس العالم بداية من إيطاليا 1990، وقد لعب 125 مباراة دولية سجل فيها 35 هدفا.