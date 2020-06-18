شاهد يوم سجل الأسطورة هاجي أحد أجمل أهداف المونديال

احتفى الموقع الرسمي لكأس العالم على تويتر بأحد أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ مونديال كرة القدم.

سجل الهدف بنسخة عام 1994 التي أقيمت بالولايات المتحدة، بتصويبة بعيدة المدى من أسطورة الكرة الرومانية جورجي هاجي من زاوية صعبة نادرا ما تسجل أهداف منها.

#كأس_العالم #في_مثل_هذا_اليوم 🏆

الولايات المتحدة 1994

أسطورة رومانيا جورجي هاجي سجّل هدفه الشهير في كولومبيا 🇷🇴3⃣-1⃣🇨🇴pic.twitter.com/o4bIs7kNf9 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 18, 2020

وقاد هذا اللاعب رومانيا للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المنتخب الكولومبي الذي رشحه الأسطورة البرازيلي بيليه للفوز بلقب المونديال قبل انطلاق منافسات البطولة.

جورجي هاجي أسطورة رومانيا يتذكر معنا أيام المنتخب الذهبية وهدفه الخالد في #كأس_العالم 1994:http://t.co/Y4zqtiVgA9 pic.twitter.com/BsMWJ0SBa6 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 20, 2015

ويعد هاجي أبرز لاعب في تاريخ الكرة الرومانية حيث قاد منتخب بلاده لثلاث نسخ متتالية لكأس العالم بداية من إيطاليا 1990، وقد لعب 125 مباراة دولية سجل فيها 35 هدفا.