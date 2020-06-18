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شاهد يوم سجل الأسطورة هاجي أحد أجمل أهداف المونديال

هاجي قاد رومانيا لثلاث نسخ متتالية لكأس العالم (فيفا)
هاجي قاد رومانيا لثلاث نسخ متتالية لكأس العالم (فيفا)
18/6/2020

احتفى الموقع الرسمي لكأس العالم على تويتر بأحد أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ مونديال كرة القدم.

سجل الهدف بنسخة عام 1994 التي أقيمت بالولايات المتحدة، بتصويبة بعيدة المدى من أسطورة الكرة الرومانية جورجي هاجي من زاوية صعبة نادرا ما تسجل أهداف منها.

وقاد هذا اللاعب رومانيا للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المنتخب الكولومبي الذي رشحه الأسطورة البرازيلي بيليه للفوز بلقب المونديال قبل انطلاق منافسات البطولة.

ويعد هاجي أبرز لاعب في تاريخ الكرة الرومانية حيث قاد منتخب بلاده لثلاث نسخ متتالية لكأس العالم بداية من إيطاليا 1990، وقد لعب 125 مباراة دولية سجل فيها 35 هدفا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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