زيدان مستاء ولن يشتكي.. توقيت مباريات ريال مدريد معضلة جديدة

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه لن يبدأ بالشكوى بسبب توقيت مباريات فريقه بعد اسئتناف الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومرة جديدة تكون مباريات الملكي بعد تلك التي يلعبها برشلونة، أو في وقت متأخر من اليوم.

ويستضيف الميرينغي الليلة فالنسيا الساعة الـ11 مساء بتوقيت الدوحة (10 بتوقيت إسبانيا).

وتأتي هذه المباراة بعد يومين من فوز البرسا على ليغانيس بهدفين دون رد، وابتعاد الفريق الكتالوني بفارق خمس نقاط مؤقتة بصدارة الترتيب، وهذا ما يزيد الضغط على لاعبي الريال الذين يشعرون بأنهم يجرون خلف النتيجة والنقاط.

وعن هذا الموضوع، يقول "زيزو" "سنلعب المباريات الأربع المقبلة الساعة 10 مساء وهذا لن يتغير، أنا إيجابي ولن أبدأ بإيجاد المبررات والقول إننا نلعب في وقت متأخر بعد برشلونة.. سعيد بعودة كرة القدم".

وللتأقلم مع هذا التوقيت المتأخر للمباريات، تدرب لاعبو الميرينغي أمس الأربعاء في وقت متأخر من الليل، وهذا ما بدا أن زيدان مستاء منه.

وأوضح "نتدرب الساعة 9:30 مساء (بتوقيت إسبانيا) لأن من المهم التأقلم مع توقيت المباريات القادمة، ولا أعلم إذا كنا سنستمر في اللعب في هذا التوقيت حتى نهاية الموسم".