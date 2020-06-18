رابطة البريميرليغ تعلن جدول مباريات الجزء الثاني

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الجزء الثاني من جدول مباريات البريميرليغ للموسم الجاري 2019-2020، والذي سيتميز بإقامة مبارياته على مدار معظم أيام الأسبوع.

وأعلنت الرابطة مواعيد ومباريات ثلاث جولات هي 33 و34 و35، والتي ستقام خلال الفترة من الرابع حتى 13 من الشهر القادم، وهي كالتالي:

الجولة 33

السبت 4 يوليو/تموز

ستقام خمس مباريات هي: تشلسي مع واتفورد، مانشستر يونايتد مع بورنموث، ولفرهامبتون مع أرسنال، نوريتش سيتي مع برايتون، في حين يلعب ليستر سيتي أمام كريستال بالاس.

الأحد 5 يوليو/تموز

ستقام أربع مباريات حيث سيلعب المتصدر ليفربول أمام أستون فيلا، ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي، بيرنلي أمام شيفيلد، نيوكاسل يونايتد مع ويستهام.

الاثنين 6 يوليو/تموز

ستقام مباراة واحدة بين توتنهام وإيفرتون.

الجولة 34

الثلاثاء 7 يوليو/تموز

ستقام ثلاث مباريات حيث سيواجه كريستال بالاس فريق تشلسي، أرسنال مع ليستر سيتي، واتفورد مع نيوكاسل.

الأربعاء 8 يوليو/تموز

ستقام أربع مباريات حيث سيواجه برايتون المتصدر ليفربول، وسيلعب مانشستر سيتي مع نيوكاسل، شيفيلد مع ولفرهامبتون، ويستهام مع بيرنلي.

الخميس 9 يوليو/تموز

ستقام ثلاث مباريات ستجمع أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، بورنموث مع توتنهام، إيفرتون مع ساوثهامبتون.

الجولة 35

السبت 11 يوليو/تموز

سيشهد هذا اليوم خمس مواجهات ستجمع بين ليفربول مع بيرنلي، شيفيلد مع تشلسي، برايتون مع مانشستر سيتي، نوريتش سيتي مع ويستهام، واتفورد مع نيوكاسل.

الأحد 12 يوليو/تموز

ستقام أربع مباريات بينها قمة ستجمع توتنهام مع أرسنال، وسيلعب بورنموث مع ليستر سيتي، ولفرهامبتون مع إيفرتون، أستون فيلا مع كريستال بالاس.

الاثنين 13 يوليو/تموز

سيشهد اليوم مباراة واحدة فقط بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.