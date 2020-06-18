بعد مارادونا.. لاعب أرجنتيني آخر "خطفته كائنات فضائية"

عندما يغيب لاعب محترف عن تدريبات فريقه قد يتحجج بأمور كثيرة طبية أو اجتماعية أو حتى عائلية للهروب من العقوبات المادية والفنية التي يمكن أن تفرض عليه، ولكن تبرير الأرجنتيني غيليرمو مارينو فاق التوقعات.

ويروي غوستافو لورنزيتي أحد الزملاء السابقين لمارينو، أن الأخير برر غيابه عن إحدى الحصص التدريبية بخطفه من قبل كائنات فضائية.

ولعب مارينو (39 عاما) كامل مسيرته في أميركا الجنوبية، وانتقل في 2010 إلى فريق أونيفرسيداد في تشيلي الذي كان يدربه وقتها الأرجنتيني خورخي سامباولي (2010-2013).

وتابع لورنزيتي "غيليريمو قال لزملائه بعد وصوله متأخرا لإحدى الحصص التدريبية إنه خطف من قبل كائنات فضائية، وبدأ بشرح مفصل عما حصل معه وما شعر به خلال هذه التجربة".

ونقل عن غيليرمو قوله "شرح لنا كيف سحبوا روحه منه، وفصل الرحلة معهم وكيف كانوا يبحثون عنه".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المولود في تشيلي "أومن بوجود الكائنات الفضائية، الشرح المسحب الذي قدمه مارينو أقنعنا جميعا بصدق ما قاله".

ولم يؤكد لورنزيتي إن كان غيليرمو قال هذا الكلام لسامبولي لتبرير غيابه عن الحصة التدريبية، وما إذا كان سامبولي اقتنع بهذا التبرير.

وأضاف "هناك لاعبون سابقون قالوا إنهم خطفوا من قبل كائنات فضائية وعادوا بعد يومين أو ثلاثة، غير أن غيليرمو ليس من هذا النوع، هو شخص جيد وعاقل والكل يعرفه".

يذكر أن غيليرمو لعب مع نيولز أولد بويز وبوكا جونيورز في الأرجنتين، واعتزل اللعبة في 2015.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا زعم أن "كائنات غريبة" من الفضاء خطفته. وأَضاف في مقابلة صحفية العام الماضي، "في أحد الأيام كنت مخمورا وغبت عن المنزل لثلاثة أيام، أخذت من قبل كائنات فضائية، ولا أستطيع إخباركم أكثر من ذلك".