الأعلى أجرا في تاريخ النادي.. تفاصيل عقد الألماني فيرنر مع تشلسي

أكد نادي تشلسي -اليوم الخميس- توصله لاتفاق مع فريق لايبزيغ الألماني، يقضي بانتقال تيمو فيرنر إلى الفريق الإنجليزي.

وذكر تشلسي عبر موقعه الإلكتروني، أن فيرنر (24 عاما) سينضم للفريق في يوليو/تموز المقبل، مع نهاية موسم الدوري الألماني (بوندسليغا)؛ ويتبقى فقط خضوعه للفحص الطبي.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أن الدولي الألماني سيصبح الأعلى دخلا في تاريخ النادي اللندني براتب أسبوعي يصل إلى 212 ألف دولار، متفوقا على الحارس الإسباني كيبا الذي يتقاضى 187 ألف دولار.

وسجل فيرنر 32 هدفا وصنع 13 آخر في 43 مباراة هذا الموسم مع لايبزيغ، كما سجل 11 هدفا في 29 مباراة مع المنتخب الألماني.

وارتبط اسم فيرنر بالانتقال إلى ليفربول، ولكن متصدر البريميرليغ رفض دفع قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه، وترك الصفقة لتشلسي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة بيلد ومجلة كيكر الألمانيتان وعدة صحف بريطانية من بينها غارديان، أن تشلسي مستعد لدفع 68 مليون دولار، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع ناديه الألماني.

وعن انضمامه إلى ستامفورد بريدج، قال فيرنر "سعيد للغاية بالتوقيع لتشلسي، الانضمام لمثل هذا النادي العظيم بمثابة لحظة فخر بالنسبة لي".

وأضاف "أتطلع للموسم المقبل مع زملائي الجدد، مدربي الجديد، وبالطبع الجماهير.. ينتظرنا مستقبل باهر".

ويريد فيرنر توديع فريقه الألماني بمساعدته بضمان مقعد له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريق الألماني يحتاج نقطتين فقط من مباراتيه المتبقيتين من البوندسليغا الذي ينتهي في 27 من الشهر الجاري، ليتأهل للمسابقة القارية الأم.

ولن يشارك فيرنز في ربع نهائي دوري الأبطال مع الفريق الألماني الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخ النادي القصير إلى هذا الدور، بينما اقترب تشلسي من الخروج عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ بلندن في ذهاب دور ثمن النهائي.