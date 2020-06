حدد تاريخ استئناف المنافسة.. يويفا يعلن تفاصيل النظام الاستثنائي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الأربعاء- أن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية، وستقام في لشبونة في أغسطس/آب المقبل.

وأوضح اليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو، أن مباريات ربع النهائي وقبل النهائي ستقام بداية من 12 أغسطس/آب المقبل بمواجهة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد، بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس/آب.

وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية.

🏆 🇵🇹 NEWS: #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knock-out at the Estádio do Sport Lisboa e Benfica and the Estádio José Alvalade in Lisbon from 12 – 23 August 2020.

Remaining round of 16 matches will be played on the 7/8 August. #UEFAExCo pic.twitter.com/qeJX0k7t8c

— UEFA (@UEFA) June 17, 2020