حدد تاريخ استئناف المنافسة.. يويفا يعلن تفاصيل النظام الاستثنائي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الأربعاء- أن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية، وستقام في لشبونة في أغسطس/آب المقبل.

وأوضح اليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو، أن مباريات ربع النهائي وقبل النهائي ستقام بداية من 12 أغسطس/آب المقبل بمواجهة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد، بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس/آب.

وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية.