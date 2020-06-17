حدد تاريخ استئناف المنافسة.. يويفا يعلن تفاصيل النظام الاستثنائي لدوري أبطال أوروبا

كشف موقع "سكواكا" عن أفضل عشرة مدربين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال تقييم رصده الموقع المختص في إحصاءات كرة القدم.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الأربعاء- أن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية، وستقام في لشبونة في أغسطس/آب المقبل.
وأوضح اليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو، أن مباريات ربع النهائي وقبل النهائي ستقام بداية من 12 أغسطس/آب المقبل بمواجهة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد، بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس/آب.
وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية.
🏆 🇵🇹 NEWS: #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knock-out at the Estádio do Sport Lisboa e Benfica and the Estádio José Alvalade in Lisbon from 12 – 23 August 2020.
Remaining round of 16 matches will be played on the 7/8 August. #UEFAExCo pic.twitter.com/qeJX0k7t8c
— UEFA (@UEFA) June 17, 2020