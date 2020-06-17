هافيرتز يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

ذكر تقرير صحفي أن النجم الألماني الصاعد كاي هافيرتز، لاعب الوسط المهاجم لفريق باير ليفركوزن، وافق على الانتقال إلى ريال مدريد.

وقدم ريال مدريد عرضا لشراء اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، مقابل 80 مليون يورو، لكن ليفركوزن طالب بـ100 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم في ظل تأثر جميع أندية العالم بوباء كورونا، بيد أن موافقة اللاعب قد تصب في مصلحة الريال.

وقال موقع "سبورتبوزر" الألماني إن هافيرتز الذي تسعى إليه معظم الأندية الأوروبية الكبرى، استقر على اللحاق بمواطنه توني كروس في صفوف الملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة لرغبته في عدم البقاء في ليفركوزن الموسم القادم.

ويرتبط هافيرتز بعقد مع ناديه حتى 2022، لكن النادي قد يضطر لبيعه في ظل رغبة اللاعب الملحة في الرحيل إلى الليغا الإسبانية وانخفاض أسعار اللاعبين بشكل عام بسبب كرورنا، ورغم إعلان رودي فولر المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن عن رغبته في بقاء اللاعب لموسم آخر مع الفريق، فإن المرجح الرضوخ لرغبة اللاعب مع محاولة زيادة المبلغ المعروض من ريال مدريد قدر الإمكان.