ميسي يسجل.. وبرشلونة يهزم ليغانيس بثنائية

عزز فريق برشلونة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على فريق ليغانيس العنيد بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري التي شهدت أيضا فوز فياريال على ريال مايوركا بهدف نظيف، وتعادل إسبانيول مع مضيفه خيتافي دون أهداف.

وسجل هدفي البرسا، أنسو فاتي (42)، وليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء).

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي يواجه فالنسيا الخميس، بينما توقف رصيد ليغانيس عند 23 نقطة في المركز الـ 20 الأخير.

وهذا الفوز هو الـ 20 لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع.