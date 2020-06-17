جواز السفر الصحي طريقة مبتكرة قد تعيد الجماهير لمباريات البريميرليغ

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء دون حضور مشجعين بعد توقف حوالي ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا، وهناك بريق أمل في عودة الجماهير للمدرجات من خلال ابتكار لإحدى الشركات.

وتعتقد شركة برينيتيكس المعروفة باسم "سيركل دي إن إي"، المسؤولة عن إجراء فحوص فيروس كورونا للاعبين والمسؤولين، أن جواز السفر الصحي الرقمي قد يساعد على عودة الجماهير للملاعب.

وأجرت الشركة 8687 اختبارا لفيروس كورونا للاعبين والمسؤولين في الأندية ضمن الإجراءات المطلوبة لاستئناف النشاط الرياضي.

وقال أفي لاساروف الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لرويترز إن جواز السفر الصحي الرقمي يمكن أن يساعد على عودة المشجعين مرة أخرى إلى الملاعب.

وأضاف في مقابلة عبر تطبيق زوم "أعتقد أن هذا الأمر سيغير بشكل كبير من مجريات الأمور فيما يتعلق بربط نتائج اختبارات كوفيد-19 بطريقة رقمية بناء على معايير بيولوجية وبعض الأشياء الأخرى".

وتابع "مع أي ابتكار، يكون التفكير باستمرار في الهدف النهائي.. في عالم الرياضة سيكون الهدف عودة الجماهير إلى الملاعب".

ويرتبط جواز السفر الصحي الرقمي بمنصة على الإنترنت تظهر نتائج فحوص كورونا وموقف الشخص عن طريق إجراء بسيط قبل دخول الملعب.

وأكد لاساروف أن هذا الأمر يمكن أن يساعد الشركات أيضا قبل السماح للموظفين بالعودة إلى العمل.