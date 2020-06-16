كيف سهّلت شركة صغيرة في هونغ كونغ عودة الدوري الإنجليزي؟

عندما تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران اعتبارا من غد الأربعاء، ستكون شركة صغيرة في هونغ كونغ أحد الأطراف "المجهولين" في هذا المسار.

تؤدي "برينيتكس/سيركل دي إن إيه" دورا محوريا في عودة البريميرليغ بعد توقفه منذ مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد توقيعها عقدا مع رابطة الدوري بقيمة 5 ملايين دولار، توفر بموجبه خدمات إجراء فحوص الفيروس للاعبين وأعضاء الأندية.

وكانت هذه الاختبارات الدورية من نقاط النقاش الأساسية التي رافقت مسار البحث عن استكمال الموسم الفترة الماضية، لاسيما في ظل خشية العديد من اللاعبين من التقاط العدوى ونقلها بالتالي إلى عائلاتهم.

وأقامت الشركة مركزا في مقر كل من الأندية العشرين المشاركة بالدوري الممتاز، لإجراء فحوص مرتين أسبوعيا بالتعاون مع مختبرات شريكة بالمملكة المتحدة، في إطار التحضير لاستئناف المنافسات هذا الأسبوع.

إجراء أكثر من 8 آلاف فحص لفيروس كورونا بين فرق البريميرليغ حتى الآن (غيتي)

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الالكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص، بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام) اعتبارا من 17 مايو/أيار وحتى 12 يونيو/حزيران. وشملت 8 آلاف و687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف فرق مثل توتنهام هوتسبير، نوريتش سيتي، واتفورد، بورنموث، بيرنلي.

وأدت هذه الاختبارات -التي تصدر نتائجها عادة في غضون 48 ساعة- دورا أساسيا في تسهيل استكمال موسم كرة القدم بإنجلترا، والذي يحظى بشعبية واسعة في القارة الآسيوية.

وشكل التعاون مع الدوري الإنجليزي مجالا جديدا لشركة "برينيتكس/سيركل دي إن إيه" التي تعنى بإجراء فحوص الحمض النووي "دي إن إيه" للزبائن الراغبين في معرفة المخاطر الصحية التي يواجهونها، مثل احتمال الإصابة بمرض السرطان.

وتخوض الشركة مباحثات حاليا مع بطولات أخرى أبرزها الليغا الإسبانية، لإبرام تعاون مماثل، لاسيما في ظل احتمال اضطرار الرياضة الاحترافية للتعامل مع واقع "كوفيد-19" لفترة طويلة.