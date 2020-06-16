حمية وزوجة صارمة.. ليفاندوفسكي يتحدث عن وصفته للنجاح

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 45 هدفا خلال 39 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال هذا الموسم، وأثبت مرة أخرى مكانته ضمن نخبة المهاجمين في العالم.

وتخفي هذه الأرقام نظاما صارما يتبعه المهاجم البالغ من العمر 31 عاما والذي كشف عن بعض تفاصيله في حوار مع مجلة فرانس فوتبول.

وأوضح ليفاندوفسكي أنه يستمد قوته من خبرته وممارسته عددا من الرياضات، مثل مشاركته في منافسات للجودو قبل احتراف كرة القدم، لكنه يعتبر أن الفضل الأكبر يعود لزوجته بطلة الكاراتيه السابقة والتي أصبحت خبيرة تغذية.

وقال المهاجم البولندي إن زوجته وضعت له نظاما غذائيا خاصا يسمح له باستعادة قواه سريعا بعد كل مباراة، ويمنحه الطاقة اللازمة لخوض التدريبات والمشاركة فيها.

واعتبر أن المتابعة اليومية التي يحظى بها والحوار الدائم حول التفاصيل الصغيرة مع زوجته تحدث فرقا وتسمح له بالظهور بأفضل وجه خلال المباريات مع النادي البافاري.

وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه يحرص على الالتزام بتعليمات خاصة خلال يوم المباراة، ويتضمن ذلك مثلا عدم تناول اللحوم، والتركيز على الأطعمة التي تمده بالطاقة اللازمة لخوض المباريات.

وسجل ليفاندوفسكي 236 هدفا في 281 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه للنادي البافاري قادما من بوروسيا دورتموند في 2014، ونجح في تسجيل 40 هدفا على الأقل للموسم الخامس على التوالي.