بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا للمرة الثامنة تواليا

حسم بايرن ميونيخ تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخ المسابقة، بعدما تغلب على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف الثلاثاء في المرحلة الـ 32 من المسابقة.

وتأكد هبوط بادربورن إلى دوري الدرجة الثانية بعدما خسر أمام مضيفه يونيون برلين بهدف نظيف، بينما عزز بوروسيا مونشنغلادباخ آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بفوزه على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، كما شهدت المرحلة نفسها اليوم فوز فرايبورغ على هيرتا برلين 2-1.

وعلى ملعب "فيسير شتاديون" معقل فيردر بريمن، حسم النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الفوز لبايرن ميونيخ بهدف وحيد في الدقيقة 43، ليرفع اللاعب رصيده إلى 31 هدفا ويعزز تربعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي يخوض مباراة الأربعاء أمام ماينز، ليحسم بايرن بذلك تتويجه بغض النظر عن نتائج منافسيه ونتائج المرحلتين المتبقيتين.

أما فيردر بريمن، فقد ظل مهددا بشكل كبير بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.