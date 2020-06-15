هل هدف ريال مدريد الأول في مرمى إيبار تسلل؟

أربع دقائق احتاجها ريال مدريد ليسجل له نجمه الألماني طوني كروس الهدف الأول في مرمى ضيفه إيبار، في أولى مباريات الملكي بعد استئناف منافسات الليغا والتي انتهت بفوز الميرينغي 3-1.

الهدف الذي جاء من تسديدة "أنيقة" للاعب الألماني تمت مراجعته من قبل حكم "الفار" الذي أكد صحته، ولكن بعض المتابعين شكك في موقع الفرنسي كريم بنزيمة لحظة لعب الكرة، وأظهرت إحدى اللقطات أنه كان متسللا.

غير أن التدقيق أكثر في اللقطة يظهر أن بنزيمة كان على نفس الخط مع الإسباني روبر كوريا مدافع إيبار.

وأوضح خبير التحكيم الإسباني أوليفر أندوخار أن "قدم مدافع إيبار هي من كسرت وضعية التسلل الذي كان يقف فيها بنزيمة"، وعليه فإن الهدف لا غبار عليه.