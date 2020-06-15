هل هدف ريال مدريد الأول في مرمى إيبار تسلل؟

في مباراة اليوم ضد إيبار بالجولة 28 من الدوري الإسباني، سيدخل الفرنسي زين الدين زيدان نادي المدربين الذين أشرفوا على الملكي في 200 مباراة أو أكثر، والذي يضم الإسبانيين ميغيل مونز وفينسينت ديل بوسكي.
أربع دقائق احتاجها ريال مدريد ليسجل له نجمه الألماني طوني كروس الهدف الأول في مرمى ضيفه إيبار، في أولى مباريات الملكي بعد استئناف منافسات الليغا والتي انتهت بفوز الميرينغي 3-1.
الهدف الذي جاء من تسديدة "أنيقة" للاعب الألماني تمت مراجعته من قبل حكم "الفار" الذي أكد صحته، ولكن بعض المتابعين شكك في موقع الفرنسي كريم بنزيمة لحظة لعب الكرة، وأظهرت إحدى اللقطات أنه كان متسللا.
هدف كروس سليم 100% ✔️ pic.twitter.com/1IOdEVsPGs
— سهم ★ (@1SMi_) June 14, 2020
غير أن التدقيق أكثر في اللقطة يظهر أن بنزيمة كان على نفس الخط مع الإسباني روبر كوريا مدافع إيبار.
وأوضح خبير التحكيم الإسباني أوليفر أندوخار أن "قدم مدافع إيبار هي من كسرت وضعية التسلل الذي كان يقف فيها بنزيمة"، وعليه فإن الهدف لا غبار عليه.
هدف الرائع كروس كامل HD
الدوري الاسباني | ايبار 0 × 1 ريال مدريد | هدف اول ريال مدريد #HalaMadrid pic.twitter.com/9iM0XQNir0
— ابن اليمن 🇾🇪 (@abn_alyaman1) June 14, 2020