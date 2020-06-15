مان سيتي وأرسنال.. مواجهة الأستاذ غوارديولا والتلميذ أرتيتا

في ظروف عادية، كان من الممكن أن يتخلى مانشستر سيتي منذ فترة طويلة عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لصالح ليفربول.

لكن يوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من بدء فصل الصيف، سيدخل فريق المدرب بيب غوارديولا ملعب الاتحاد، على أمل تأجيل تتويج "الريدز" الحتمي لفترة أطول.

وبعد ثلاثة أشهر من تسبب جائحة كوفيد-19 في إغلاق بريطانيا وإبقاء ليفربول بصورة مؤلمة على مشارف إحراز اللقب، يستأنف النشاط بمواجهة سيتي ضد أرسنال وأستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد، وهما أول مباراتين في 92 مواجهة بالدوري الممتاز، ستقام على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة.

وستكون ليلة مثيرة للمشاعر، إذ تقام المباراتان في ملاعب خالية تشهدان دقيقة صمت قبل ركلة البداية، حدادا على أكثر من 40 ألف شخص قتلهم فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وواجه المدربان معاناة شخصية خلال الأسابيع المؤلمة التي توقفت فيها مباريات كرة القدم، إذ توفيت والدة غوارديولا بعد إصابتها بكوفيد-19، بينما أصيب ميكل أرتيتا -الذي ترك منصبه مساعدا لغوارديولا في ديسمبر/كانون الأول ليقود أرسنال- بالفيروس في مارس/آذار لكنه تماثل للشفاء.

لكن بمجرد انطلاق صفارة البداية، سيكون التركيز فقط على الدقائق الـ90 التالية.

ومن وجوه عديدة، تعتبر مباراة الأربعاء أكثر أهمية بالنسبة لأرسنال.

ففي حين يبتعد سيتي بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي يحتاج لانتصارين فقط ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 1990، دفع تألق أرسنال قبل فترة العزل الشامل الفريق اللندني للمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وكأن موسم الدوري الممتاز لم يكن غريبا بما يكفي، فقد جاءت عقوبة إيقاف السيتي الأوروبية بسبب انتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لتعني أنه بدلا من إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري الأبطال، فإن المركز الخامس سيفي بالغرض.

وأعاد أرتيتا الحياة لأرسنال قبل العزل، إذ لم يخسر الفريق اللندني في 8 مباريات بالدوري وفاز في 3 على التوالي.

وربما يحتل أرسنال المركز التاسع لكنه يتأخر بـ5 نقاط فقط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، كما أنه لعب مباراة أقل. ويعتقد الحارس بيرند لينو أن الظروف في صالح "المدفعجية".

وقال "نستطيع مفاجأة سيتي لأنه لا يوجد فريق في مستواه حاليا. أنا واثق أن بوسعنا البدء بطريقة جيدة. ميكل (أرتيتا) يعرف كل لاعب ويعرف المدرب أكثر من أي شخص".