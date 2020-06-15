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شاهد-"جوهرة الصحراء".. قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022

15/6/2020

أعلنت دولة قطر رسمياً عن جاهزية ملعب "المدينة التعليمية"، ثالث ملاعب بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد.

وتُوّجت التغطية الخاصة بكلمة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه خلالها التحية للأطقم الطبية والصحية، وشكر العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

ودشنت اللجنة الملعب رقمياً مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة في دولة قطر. كما شهد الإعلان توجيه تحية شكر رمزية للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة وباء "كوفيد-19".

ويقع الملعب الجديد ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ويُعرف باسم "جوهرة الصحراء"، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفا، ويعد أول ملاعب مونديال قطر الذي يحصل على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي إنه "في الوقت الذي يجابه فيه العالم فيروس كورونا المستجد، تأتي جاهزية ملعب المدينة التعليمية ليبعث الأمل بأن العالم ينتظره مستقبل أكثر إشراقاً. ونفخر بتكريم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار الفيروس، ونتطلع إلى التقريب بين شعوب العالم في هذا الملعب وغيره من ملاعب البطولة".

من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو "يشرّفنا في هذه الأمسية الإشادة بأولئك الأفراد الرائعين الذين قدّموا الكثير من التضحيات خلال جهودهم الاستثنائية المتواصلة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.. لقد قدّم لنا هؤلاء الأبطال نموذجاً مبهراً يُحتذى به في الصمود والتغلّب على أصعب التحديات".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات

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