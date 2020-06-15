بطل ألمانيا السابق يشهر إفلاسه

أعلن نادي كايزر سلاوترن -بطل ألمانيا أربع مرات والمتوج مرتين بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)- اليوم الاثنين، أنه تقدم بطلب لإعلان الإفلاس الطوعي، وسط معاناته من أزمة مالية.

وفي بيان، قال سورين أوليفر فويجت الرئيس التنفيذي للنادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة إن "الهدف من العملية هو العودة بسرعة إلى الاستقرار الاقتصادي".

وأشار النادي إلى أن القرار لم يتخذ بتسرع، وإنما سيمنح النادي فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل ديون بلغت 24 مليون يورو. كما أنه يحتاج إلى 15 مليونا أخرى للحصول على رخصة اللعب في الموسم المقبل.

وتوج كايزر سلاوترن بلقب البوندسليغا عامي 1991 و1998، وكان آخر صعود له إلى دوري الدرجة الأولى في العام 2010.

ورغم إنهاء الموسم في المركز السابع بالدوري عام 2011، هبط الفريق في العام التالي إلى الدرجة الثانية، وبعد أعوام فشل خلالها في الصعود مجددا بفوارق ضئيلة في النقاط، هبط الفريق إلى الدرجة الثالثة عام 2018.