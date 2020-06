شاهد.. براعة ميسي و"غرابة" رونالدو أمام مايوركا وميلان

ظهر التباين الكبير بين مستوى النجمين الأبرزين والأكثر فوزا بالكرة الذهبية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في أول مباراة رسمية لهما بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة رونالدو (35 عاما) الأولى الجمعة الماضي بقميص يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، مباراة للنسيان رغم تأهل فريقه للمباراة النهائية مستفيدا من تعادله خارج ملعبه 1-1، حيث أهدر ركلة جزاء وأضاع العديد من الفرص بل وفقد الكرة بطريقة غريبة في بعض الأحيان.

واضطر غياب الدون عن مستواه مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، إلى تبرير ذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بابتعاده عن المنافسات منذ فترة طويلة.

Ronaldo’s first game back:

⚽️: 0

🎯: 0

Messi’s first game back:

⚽️: 1

🎯: 2

The levels are staggering, someone come collect your 🐐 lmao

Both their highlights👇: pic.twitter.com/Twd77JcJIo

— Ⓜ️ (@AFCHamd) June 13, 2020