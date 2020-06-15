البث الحي
كرة قدم

شاهد.. براعة ميسي و"غرابة" رونالدو أمام مايوركا وميلان

رونالدو (يمين) وميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية (وكالات)
رونالدو (يمين) وميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية (وكالات)
15/6/2020

ظهر التباين الكبير بين مستوى النجمين الأبرزين والأكثر فوزا بالكرة الذهبية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في أول مباراة رسمية لهما بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة رونالدو (35 عاما) الأولى الجمعة الماضي بقميص يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، مباراة للنسيان رغم تأهل فريقه للمباراة النهائية مستفيدا من تعادله خارج ملعبه 1-1، حيث أهدر ركلة جزاء وأضاع العديد من الفرص بل وفقد الكرة بطريقة غريبة في بعض الأحيان.

واضطر غياب الدون عن مستواه مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، إلى تبرير ذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بابتعاده عن المنافسات منذ فترة طويلة.

في المقابل، عاد ميسي (32 عاما) السبت الماضي بقوة إلى الملاعب ليقود برشلونة إلى فوز كبير على ريال مايوركا 4-صفر، ساهم فيها بتسجيل هدف وصنع هدفين رغم أنه تدرب وحده عدة مرات الأسبوع الماضي، بسبب خوف الجهاز الطبي من تجدد إصابته في ربلة الساق.

وستتاح الفرصة للنجم البرتغالي لتعويض تراجعه أمام ميلان وإضافة كأس أخرى إلى مجموعته يوم الأربعاء المقبل عندما يواجه يوفنتوس نابولي في نهائي كأس إيطاليا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

12 نجما لعبوا مع ميسي ورونالدو يختارون الأفضل بينهما.. فمن يكون؟

منذ عقد من الزمان والجدل بين جماهير الساحرة المستديرة حول الأفضل بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يتوقف، ولكن ما هو رأي 12 نجما لعبوا بجوار الاثنين وتعرفوا عليهما عن قرب من خلال مشاركتهما اللعب في الفريق نفسه؟

ذكريات حكم بريطاني: فقدت التركيز بسبب ميسي وتلقيت هدية خاصة من رونالدو

كشف حكم كرة القدم الدولي السابق البريطاني مارك كلاتنبرغ أن الأداء الرائع لنجم برشلونة ليونيل ميسي، أجبره على تغيير طريقة إدارته لأول مباراة جمعتهما، كما كشف عن علاقة قوية ربطته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة