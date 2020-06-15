شاهد.. براعة ميسي و"غرابة" رونالدو أمام مايوركا وميلان

ظهر التباين الكبير بين مستوى النجمين الأبرزين والأكثر فوزا بالكرة الذهبية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في أول مباراة رسمية لهما بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة رونالدو (35 عاما) الأولى الجمعة الماضي بقميص يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، مباراة للنسيان رغم تأهل فريقه للمباراة النهائية مستفيدا من تعادله خارج ملعبه 1-1، حيث أهدر ركلة جزاء وأضاع العديد من الفرص بل وفقد الكرة بطريقة غريبة في بعض الأحيان.

ركلة جزاء ضائعه لليوفي من " كريستيانو رونالدو" #يوفنتوس_ميلانpic.twitter.com/RRubJJP4fr — اهداف HD (@HD06579488) June 12, 2020

واضطر غياب الدون عن مستواه مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، إلى تبرير ذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بابتعاده عن المنافسات منذ فترة طويلة.

Ronaldo’s first game back:

⚽️: 0

🎯: 0 Messi’s first game back:

⚽️: 1

🎯: 2 The levels are staggering, someone come collect your 🐐 lmao Both their highlights👇: pic.twitter.com/Twd77JcJIo — Ⓜ️ (@AFCHamd) June 13, 2020

في المقابل، عاد ميسي (32 عاما) السبت الماضي بقوة إلى الملاعب ليقود برشلونة إلى فوز كبير على ريال مايوركا 4-صفر، ساهم فيها بتسجيل هدف وصنع هدفين رغم أنه تدرب وحده عدة مرات الأسبوع الماضي، بسبب خوف الجهاز الطبي من تجدد إصابته في ربلة الساق.

Lionel Messi, The Greatest Ever has scored, He's back and he's hungry pic.twitter.com/4td9FoJCHx — Ryan (@MessiCF10) June 13, 2020

وستتاح الفرصة للنجم البرتغالي لتعويض تراجعه أمام ميلان وإضافة كأس أخرى إلى مجموعته يوم الأربعاء المقبل عندما يواجه يوفنتوس نابولي في نهائي كأس إيطاليا.