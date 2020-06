بالفيديو.. الملك المصري يتم 28 عاما.. كيف وصل صلاح إلى العالمية؟

شهد موقع تويتر مظاهرة حب للنجم المصري محمد صلاح بمناسبة إتمامه الاثنين عامه 28، حيث تلقى التهنئة من الجميع وخاصة ناديه ليفربول الإنجليزي الذي كان أكثر المحتفين به.

وغرد ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية بعدة تغريدات عن هداف الفريق الأول في المواسم الثلاثة الأخيرة.

كما احتفى به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وموقع كأس العالم على تويتر أيضا، إضافة إلى الاتحاد المصري للعبة وجميع زملائه في المنتخب الوطني.

ولد صلاح يوم 15 يونيو/حزيران 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية التي تقع شمال مصر، وتدرج في فرق المحافظة حتى انتقل إلى نادي "المقاولون العرب" عام 2006، واستمر معه حتى انضم إلى بازل السويسري عام 2012 في أولى خطواته الاحترافية.

وشكل انتقال صلاح إلى تشلسي الإنجليزي عام 2014 نقلة نوعية له، ورغم عدم نجاحه مع النادي اللندني فإنه اكتسب خبرات أكبر مكنته في العام التالي من التألق مع فيورنتينا الإيطالي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة.

تألق صلاح مع فيورنتينا دفع نادي العاصمة الإيطالية روما إلى ضمه عام 2015، ليزداد تألقا ويلفت أنظار يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي تعاقد معه في الانتقالات الصيفية عام 2017، ليبدأ الصعود الحقيقي للنجم المصري وسط صفوة نجوم العالم في كرة القدم.

وتفجرت نجومية صلاح مع ليفربول في موسمه الأول بقميص الريدز، بالحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، وهو رقم قياسي تفوق به على النجم العاجي ديديه دروغبا. وسجل باسمه رقما قياسيا آخر كأكثر لاعب يسجل أهدافا بموسم واحد في تاريخ البطولات الإنجليزية برصيد 44 هدفا، كما توج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ.

