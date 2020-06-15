قطر تحتفي بجاهزية ملعب المدينة التعليمية وتستعد لافتتاح ملعبين آخرين

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر رسميا عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب مونديال قطر، وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة رئيس بطولة كأس العالم 2022 إن قطر تسعى لافتتاح ملعبين آخرين من ملاعب البطولة خلال العام الحالي.

ويتسع ملعب المدينة التعليمية لأربعين ألف مشجع، وسيستضيف المباريات من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي.

وسيتم تسليط الضوء على اكتمال العمل في الملعب الجديد عبر بث مباشر لبرنامجين بالعربية والإنجليزية على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، كما سيجري بث البرنامجين عبر منصات "بي إن سبورتس" واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الذوادي في تصريحات نشرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن الإعلان عن اكتمال ثالث ملاعب المونديال يؤكد أن اللجنة تسير بثبات على طريق تنظيم أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

جوهرة الصحراء جاهز للمونديال!

تسليط الضوء على اكتمال استاد المدينة التعليمية، ثالث استادات بطولة #قطر2022، خلال تغطية تلفزيونية خاصة بالعربية والإنجليزية مساء غدٍ الإثنين على @beINSPORTS.https://t.co/tYpk8FUv2c — SC News (@roadto2022news) June 14, 2020

وأضاف "نتطلع لافتتاح ملعبين إضافيين بنهاية العام الجاري"، وأشار إلى أن استكمال الأشغال بملعب المدينة التعليمية يعتبر رسالة أمل بأن العالم "ينتظره مستقبل أفضل، وأننا نقترب شيئا فشيئا من العودة للحياة الطبيعية، بما في ذلك مباريات كرة القدم والملاعب الممتلئة بالمشجعين" بعد انحسار جائحة كورونا.

وأشار الذوادي إلى أنه في ظل أزمة وباء فيروس كورونا اكتسب المونديال أهمية إضافية، وقال "نؤمن بقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب، وتتطلع قطر إلى مستقبل أكثر إشراقا عقب انتهاء هذه الأزمة، وأن يجتمع الناس من مختلف أرجاء العالم في هذا الملعب وغيره من ملاعب البطولة في مهرجان عالمي يحتفي بكرة القدم خلال منافسات المونديال في 2022".

من جانبها، قالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الرئيسة التنفيذية للمؤسسة إن موقع ملعب المدينة التعليمية و"وجوده في قلب مؤسسة قطر النابض بالحياة وضمن بيئة مجتمعية مرحبة بالجميع سيجعل منه مركزا حيويا مفعما بالنشاط والتفاعل الاجتماعي والمعرفة".

ويعتبر ملعب المدينة التعليمية ثالث ملعب يعلن عن جاهزيته لاستضافة المباريات بعد ملعب خليفة وملعب الجنوب بمنطقة الوكرة، وتتطلع قطر لاستكمال الأشغال في جميع الملاعب قبل فترة من انطلاق بطولة كأس العالم التي ستستضيفها البلاد بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.