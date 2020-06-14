يجنون الملايين خلف الستار.. تعرف على أكثر وكلاء اللاعبين تأثيرا في عالم كرة القدم

يعتبر مجال كرة القدم أرضا خصبة لمجتمع الأعمال، لذلك فإن التحدي بالنسبة إلى وكلاء اللاعبين مثير للغاية ويمكن أن يعود بأرباح طائلة، إذا ما تمت المراهنة على المهارات المناسبة.

ويستمد وكلاء اللاعبين قوتهم من إدارة أعمال وكلائهم وقيادة مفاوضاتهم مع مختلف الأطراف، إضافة إلى الوساطة بين الأندية لتنفيذ وإنجاح صفقات الانتقالات، وتسمح تلك الأعمال بتحقيق أرباح ضخمة في الكواليس بعيدا عن الأضواء التي تتجه عادة نحو اللاعبين والنجوم.

يستعرض هذا التقرير الذي نشره موقع "90 دقيقة" الفرنسي، تصنيفا لأقوى وكلاء لاعبي كرة القدم تأثيرا على مستوى العالم حسب القيمة السوقية لأفضل عشرة لاعبين في قائمة عملائهم.

بيني زاهافي: (191.8 مليون يورو)

يختلف الإسرائيلي زاهافي عن سائر الوكلاء، فقد كان صحفيا والتحق بعالم وكلاء الأعمال في وقت متأخر. ولهذا السبب، فإن أكبر عشرة عملاء له اليوم لا تتجاوز قيمتهم السوقية 200 مليون يورو، حيث إن القيمة السوقية للاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي تبلغ 56 مليونا، بينما تناهز قيمة نجم كريستال بالاس الإنجليزي ويلفرد زاها 44 مليونا، أما القيمة السوقية للاعب البرازيلي أليكس تيليس فلا تتعدى 32 مليونا.

ستروث (يمين) يحتل صدارة وكلاء اللاعبين في ألمانيا (غيتي)

فولكر ستروث: (230 مليون يورو)

يتصدر ستروث صدارة وكلاء اللاعبين في ألمانيا، ولديه عميل واحد على الأقل في 16 فريقا من بين 18 بالدوري الألماني (بوندسليغا). ويتولى إدارة أعمال عدد من النجوم من بينهم توني كروس لاعب ريال مدريد الذي تناهز قيمته السوقية 48 مليون يورو، ولاعب بوروسيا دورتموند ماركو رويس الذي تبلغ قيمته السوقية 32 مليون يورو.

جوناثان بارنيت: (371.5 مليون يورو)

صُنف جوناثان بارنيت في ترتيب أكبر وكلاء اللاعبين في العالم لعام 2019 حسب مجلة فوربس، ويمتلك مجموعة ستيلر التي تملك فروعا لها في إنجلترا وإسبانيا.

وفي الفترة الأخيرة، أصبح بارنيت وكيل اللاعب الإسباني ساؤول نيغيز الذي تبلغ قيمته السوقية 72 مليون يورو، كما يعتبر وكيلا للاعب تشلسي ماسون مونت بقيمة سوقية تبلغ 40.5 مليون يورو، ونجم أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش بقيمة سوقية تناهز 30 مليون يورو.

وبدأ بارنيت بعيدا عن كرة القدم وتولى إدارة أعمال أسطورة الكريكيت بريان لارا، قبل أن يقتحم عالم الساحرة المستديرة ويصبح وكيلا للويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد.

خورخي مينديز يتولى إدارة أعمال عدد من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو (رويترز)

خورخي مينديز: (456 مليون يورو)

تقدر الثروة الشخصية للبرتغالي خورخي مينديز بـ 100 مليون يورو، وبهذا يصنف ضمن قائمة أغنى الرجال في بلاده. وتجاوزت قيمة انتقالات اللاعبين الذين تولى دور الوساطة بينهم وبين مجموعة من الأندية خلال مسيرته مليار يورو.

ومن الواضح أن كريستيانو رونالدو لعب دورا كبيرا في نجاح مينديز، تماما مثل ناديي بورتو وتشلسي اللذين أتاحا له فرصة إقامة العديد من الروابط في بداية مسيرته.

ويتولى مينديز حاليا إدارة أعمال عدد من النجوم من بينهم مواطنه برناردو سيلفا الذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، والكولمبي خاميس رودريغيز الذي تبلغ قيمته السوقية 32 مليون يورو.

مينو رايولا: (475 مليون يورو)

ولد رايولا في مدينة هارلم الواقعة في شمال هولندا، ويعتبر رائد أعمال بارزا، وتخرج في معهد القانون، وبدأ حياته العملية نادلا بمطعم للبيتزا يملكه والده.

ومن أجل مجاراة التحولات التي تشهدها السوق العالمية، تعلم رايولا التحدث بسبع لغات، وأسس وكالة سبورتمان التي تملك مكاتب في أوروبا وأميركا الجنوبية، وكان صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم خلال صيف 2016 حين انتقل الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، وتحدثت الصحف حينها عن حصوله على عمولة ضخمة من الصفقة قدرت بنحو 27 مليون يورو.

يتولى رايولا -الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والهولندية- إدارة أعمال عدد من النجوم، ومن بينهم النرويجي إرلينغ هالاند الذي تبلغ قيمته السوقية 72 مليون يورو، والهولندي ماتيس دي ليخت الذي تناهز قيمته 67.5 مليون يورو، وكذلك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بقيمة سوقية تبلغ 49.5 مليون يورو.