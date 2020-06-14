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نابولي يضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا وميرتنز يتفوق على مارادونا

ميرتنز يحتفل بهدفه الذي جعله الهداف التاريخي لنابولي (غيتي)
ميرتنز يحتفل بهدفه الذي جعله الهداف التاريخي لنابولي (غيتي)
13/6/2020

أصبح البلجيكي دريس ميرتنز أفضل هداف في تاريخ فريقه نابولي بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى إنتر ميلان (1-1) السبت، ليقود فريقه إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم ويواجه يوفنتوس.

وشهدت مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا تسجيل ميرتنز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدانماركي كريستيان إريكسن قد منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية، واستفاد نابولي من فوزه ذهابا بهدف نظيف ليفوز بمجموع المباراتين 2-1.

ورفع المهاجم الدولي (33 عاما) رصيده مع الفريق الجنوبي إلى 122 هدفا في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي مارك هامسيك (121 هدفا) والأرجنتيني دييغو مارادونا (115).

وانتقل ميرتنز إلى نابولي قادما من آيندهوفن عام 2013، وأطلق عليه المشجعون اسم "تشيرو"، وهو اسم شائع بشكل كبير في المدينة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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