منظمة حقوقية: اعتقال فهد الهريفي النجم السابق للمنتخب السعودي بسبب تغريدة

كشفت منصة حقوقية سعودية اليوم السبت، أن اللاعب الدولي السابق في نادي النصر فهد الهريفي قيد التوقيف على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه في قرارات وزارة الداخلية بشأن تدابير مواجهة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي" -المعني بشؤون الموقوفين في السعودية- مساء اليوم عبر حسابه الموثق على تويتر.

وقال الحساب "تأكد لنا خبر اعتقال فهد الهريفي -اللاعب السابق لنادي النصر- على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية".

وأضاف "قد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم أساؤوا فهم تغريدته، وكانت تلك آخر تغريداته".

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال #فهد_الهريفي، اللاعب السابق لنادي النصر، على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

وقد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساؤوا فهم تغريدته" وكانت تلك آخر تغريداته. pic.twitter.com/7wEc7hPpLt — معتقلي الرأي (@m3takl) June 13, 2020

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، شارك الهريفي عبر حسابه على تويتر بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك "مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري.. تعودنا الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء، حتى لو كانت حياة وموت".

وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول "غردت أمس بتغريدة كنت قاصدا بها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها، وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

غردت مساء البارح

بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الإحترازية الصادرة من وزارة الداخلية

هي الأهم.

وهناك من فهمها بشكل آخرولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحه اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها #فهد_الهريفي — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) June 6, 2020

والهريفي (54 عاما) أحد النجوم السابقين لمنتخب السعودية لكرة القدم، واعتزل اللعب دوليا عام 2000.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي المتوقف منذ مارس/آذار الماضي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة النجم السعودي السابق، أو السلطات السعودية بشأن تأكيد توقيفه.

الأغلبية إختارت الإجابة الصحيحة 👏

🎶"الموسيقار" فهد الهريفي بالتأكيد كان صاحب أول هدف عربي في كأس العالم للأندية FIFA عام 2000.

🇸🇦 نادي #النصر السعودي فاز أيضاً بجائزة اللعب النظيف في هذه النسخة.@Fahadalhurifi @AlNassrFC pic.twitter.com/mzPa6gpfbc — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) May 25, 2020

غير أن صحيفة "عاجل" السعودية ذكرت يوم 6 يونيو/حزيران الجاري عبر موقعها الإلكتروني، أن النيابة العامة في بلادها أصدرت قرارا بالقبض على شخص (لم تسمه) "قام بالتعصب الرياضي المخالف لعادات المجتمع، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرا، لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري".

يشار إلى أن إجمالي الإصابات في السعودية بلغ حتى اليوم السبت 123 ألفا، بينها 932 وفاة، و82.5 ألف حالة تعاف.