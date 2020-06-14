كل شيء غريب.. غاتوسو: اللعب في ظل كورونا صعب

أقر جينارو غاتوسو مدرب نابولي بأن اللعب في ظل لوائح فيروس كورونا ليس بالأمر الجيد أو السهل، بعدما فرض فريقه التعادل 1-1 على إنتر ميلان أمس السبت ليبلغ المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم، في مباراته الأولى بعد التوقف لثلاثة أشهر.

وقال غاتوسو بعد إياب نصف نهائي المسابقة الذي أقيم من دون جماهير وفي ظل لوائح صحية صارمة، "اليوم لم يكن الأمر سهلا بعد 95 يوما".

وتابع "كل شيء كان غريبا، وأبلى اللاعبون والجهاز الفني بلاء حسنا في كل ما فعلناه الليلة. كل شيء تغير، حتى القدوم للملعب كان مختلفا".

وأضاف -في إشارة لحصيلة وفيات الفيروس المميت في إيطاليا، والتي تبلغ حوالي 35 ألف شخص- أن "الحفاظ على مسافة ليس سهلا وليس لطيفا. لكن كل الاحترام لآلاف الناس الذين فقدناهم، إنه شيء مدمر".

وكان لاعب الوسط السابق سعيدا بأداء فريقه، رغم أنه قال إن هدف إنتر الذي جاء في الدقيقة الثانية وسجله كريستيان إريكسن بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية، كان "سخيفا".

وقال غاتوسو "لم يكن خطأ (الحارس) ديفيد أوسبينا، كان خطأ في طريقة وقوف الدفاع. لكن الفريق أبلى بلاء حسنا، نجحنا في استكمال ما توقفنا عنده قبل 95 يوما".

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر إن فريقه "استحق المزيد" على مدار مباراتي الذهاب والإياب التي خسرهما فريقه 2-1 في النتيجة الإجمالية.

وضرب نابولي موعدا مع يوفنتوس الأربعاء المقبل في النهائي الذي سيقام على الملعب الأولمبي في روما.