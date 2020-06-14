البث الحي
كرة قدم

شاهد.. إصابة لاعب تثير الذعر في مباراة بالدوري الألماني

اللاعب نقل على جناح السرعة إلى المستشفى
اللاعب نقل على جناح السرعة إلى المستشفى
14/6/2020

شهدت مباراة ماينز وضيفه أوغسبورغ اليوم الأحد تعرض لاعب ماينز تايوو أوني لإصابة خطيرة أجبرت الأطباء على نقله بسرعة إلى المستشفى.

وارتقى النيجيري أوني للحاق بكرة عالية داخل منطقة دفاع الخصم، وسددها برأسه باتجاه المرمى في الدقيقة 16، لكنه اصطدم برأس مدافع الفريق المنافس فسقط أرضا مغشيا عليه.

وأثار اللاعب الذعر بين لاعبي الفريقين لأنه لم يتحرك بعد سقوطه، ولم يبد أي ردة فعل على محاولات زملائه التواصل معه.

ولم يستجبب اللاعب المعار من نادي ليفربول لمحاولات إنعاشه من قبل الفريق الطبي لفريق ماينز، وهو ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

وتحدث مدرب ماينز، أشيم بيرلورزر عن وضعية اللاعب بعد نهاية اللقاء، وقال إن أوني لم يبلع لسانه ووضعه مستقر، في انتظار معرفة المزيد بعد خضوعه للفحوص اللازمة في المستشفى.

وانتهت المباراة بفوز أوغسبورغ بهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، في حين تجمد رصيد ماينز، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بفوزه على مونشنغلادباخ.. بايرن ميونيخ على بعد مباراة من لقب البوندسليغا الثامن

بات بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق السبت انتصارا صعبا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 ضمن منافسات الجولة 31 للبوندسليغا.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة