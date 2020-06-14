شاهد.. إصابة لاعب تثير الذعر في مباراة بالدوري الألماني

شهدت مباراة ماينز وضيفه أوغسبورغ اليوم الأحد تعرض لاعب ماينز تايوو أوني لإصابة خطيرة أجبرت الأطباء على نقله بسرعة إلى المستشفى.

وارتقى النيجيري أوني للحاق بكرة عالية داخل منطقة دفاع الخصم، وسددها برأسه باتجاه المرمى في الدقيقة 16، لكنه اصطدم برأس مدافع الفريق المنافس فسقط أرضا مغشيا عليه.

وأثار اللاعب الذعر بين لاعبي الفريقين لأنه لم يتحرك بعد سقوطه، ولم يبد أي ردة فعل على محاولات زملائه التواصل معه.

ولم يستجبب اللاعب المعار من نادي ليفربول لمحاولات إنعاشه من قبل الفريق الطبي لفريق ماينز، وهو ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

Awoniyi sempat mendapatkan peluang bagi Mainz untuk menyamakan kedudukan namun sundulannya masih melebar, ia justru bertabrakan dengan Uduokhai dan harus ditarik keluar. Saksikan Mainz vs Augsburg di Mola TV! Download segera!https://t.co/u0AJVy0rhP#BundesligaSSTV pic.twitter.com/J7hKMdosXo — SuperSoccer TV (@my_supersoccer) June 14, 2020

وتحدث مدرب ماينز، أشيم بيرلورزر عن وضعية اللاعب بعد نهاية اللقاء، وقال إن أوني لم يبلع لسانه ووضعه مستقر، في انتظار معرفة المزيد بعد خضوعه للفحوص اللازمة في المستشفى.

وانتهت المباراة بفوز أوغسبورغ بهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، في حين تجمد رصيد ماينز، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.