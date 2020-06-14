زيدان ينضم لنادي عظماء مدربي ريال مدريد

في مباراة اليوم ضد إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني، سيدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نادي المدربين الذين أشرفوا على الملكي في 200 مباراة أو أكثر، والذي يضم الإسبانيين ميغيل مونز وفينسينت ديل بوسكي.

وبعد فوزه بلقب كأس السوبر الإسباني وهو العاشر في مسيرته التدريبية مع الميرينغي، بات "زيزو" يملك 10 ألقاب مع الريال، بنسبة لقب واحد في كل 20 مباراة.

ففي 199 مباراة قاد فيها زيدان الملكي حتى الآن، فاز 131 مرة وتعادل في 42 وخسر في 26، وسجل الفريق 486 هدفا وتلقت شباكه 208 أهداف.

أي أن نجم الفريق السابق -الذي ترك بصمة في تاريخ النادي، لاعبا ومدربا- يملك نسبة فوز تصل إلى 66%.

ولكن إذا دققنا أكثر في الأرقام، يظهر لنا تفاوت كبير في النسب بين فترته الأولى في تدريب الفريق التي انتهت موسم 2017-2018، أي بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبين عودة زيدان إلى الفريق في مارس/آذار 2019، بعد رحيل "صاروخ ماديرا".

فقد هبطت نسبة الفوز من 70% إلى 54%، وخلال الفترة الأولى أيضا سيطر على دوري الأبطال وفاز بثلاثة ألقاب متتالية، فيما يقترب من الخروج من ثمن نهائي هذا الموسم في البطولة القارية الأم -في حال عادت- بعدما وجد نفسه متأخرا ذهابا 2-1 أمام مانشستر سيتي في سانتياغو برنابيو.

سجل زيدان في أوروبا مميز، حيث فاز في 25 مباراة من أصل 39، أي بنسبة فوز تصل إلى 64%، غير أن نسبة فوزه في مباريات الليغا منذ عودته لم تكن جيدة، وتتبقى لديه 11 مباراة لتطوير سجله والفوز للمرة الثانية بلقب الليغا كمدرب بعد الأول موسم 2016-2017.