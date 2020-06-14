ريال مدريد يتمسك بمطاردة برشلونة على صدارة الليغا

حقق نادي ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه إيبار 3-1 في ظهوره الأول بالدوري الإسباني بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وبادر ريال مدريد للتسجيل مبكرا بفضل الألماني توني كروس الذي ركن الكرة في الزاوية اليسرى لحارس إيبار في الدقيقة الرابعة.

وبعكس المتوقع، وجد النادي الملكي صعوبة في بناء الهجمات أمام الضغط العالي الذي فرضه الفريق المنافس، ولم ينجح في إضافة الهدف الثاني إلا بحلول الدقيقة الـ30 عبر قائده سيرجيو راموس.

وأضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة الـ37، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للريال.

وشهد الشوط الثاني تأثرا واضحا لعدد من لاعبي الريال، وبدا أنهم لم يستعيدوا بعد كامل إمكانياتهم البدنية بعد فترة التوقف الطويلة، ولم تكف التغييرات الخمسة التي منحت للفرق في هذه الفترة لإنقاذ المدرب زين الدين زيدان الذي وجد صعوبة في تسيير المباراة.

وزادت الصعوبة مع تسجيل إيبار أول أهدافه عن طريق بيدرو بيغاس في الدقيقة الـ60، ليندفع إلى الهجوم بحثا عن العودة في النتيجة، إلا أن المباراة انتهت لصالح مدريد 3-1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، قبل عشر جولات من نهاية البطولة.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل مع تلتيك بيلباو 1-1 في وقت سابق اليوم، ليظل الفريق الذي يدربه دييغو سيميوني في المركز السادس برصيد 46 نقطة.