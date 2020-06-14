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رقم قياسي جديد لميسي في الليغا

ميسي بات اللاعب الوحيد في الليغا الذي سجل 20 هدفا أو أكثر في 12 موسما متتاليا (رويترز)
ميسي بات اللاعب الوحيد في الليغا الذي سجل 20 هدفا أو أكثر في 12 موسما متتاليا (رويترز)
14/6/2020

بتسجيله هدفا أمس في مواجهة مايوركا وضيفه برشلونة، حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي المباراة التي انتهت بفوز ساحق للفريق الكتالوني برباعية نظيفة، صنع "البولغا" هدفين لمارتن بريثوايت وجوردي ألبا قبل أن يضع اسمه في سجل الهدافين في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع ميسي رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم ليبتعد أكثر في صدارة هدافي الليغا وبفارق ستة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، كما يتصدر ميسي قائمة صناع الأهداف في الليغا بـ14 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم بـ34 هدفا هذا الموسم في البطولة الإسبانية.

كما بات "الساحر" الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الليغا الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في 12 موسما متتاليا.

وبهذا الفوز رفع البرسا رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه الريال إلى خمس نقاط، علما بأن الملكي سيلعب مباراته ضمن هذه الجولة اليوم الأحد أمام إيبار.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز الـ18 بفارق نقطة واحدة عن المنطقة الآمنة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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