رقم قياسي جديد لميسي في الليغا

بتسجيله هدفا أمس في مواجهة مايوركا وضيفه برشلونة، حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي المباراة التي انتهت بفوز ساحق للفريق الكتالوني برباعية نظيفة، صنع "البولغا" هدفين لمارتن بريثوايت وجوردي ألبا قبل أن يضع اسمه في سجل الهدافين في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع ميسي رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم ليبتعد أكثر في صدارة هدافي الليغا وبفارق ستة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، كما يتصدر ميسي قائمة صناع الأهداف في الليغا بـ14 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم بـ34 هدفا هذا الموسم في البطولة الإسبانية.

الدوري الإسباني || 🌟

ريال مايوركا0-4برشلونة

{ هدف برشا الرابع عن طريق ميسي }

⏰ : 93

–#برشلونة_مايوركا pic.twitter.com/4Xs8HKCwVf — BOHFC5 (@bohfc5) June 13, 2020

كما بات "الساحر" الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الليغا الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في 12 موسما متتاليا.

وبهذا الفوز رفع البرسا رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه الريال إلى خمس نقاط، علما بأن الملكي سيلعب مباراته ضمن هذه الجولة اليوم الأحد أمام إيبار.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز الـ18 بفارق نقطة واحدة عن المنطقة الآمنة.