بالفيديو.. برشلونة يقسو على مايوركا برباعية نظيفة ويعزز صدارته لليغا

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ريال مايوركا برباعية نظيفة مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الليغا التي استأنفت مبارياتها بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية، وأضاف مارتن بريثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79.

واختتم رجل المباراة ليونيل ميسي رباعية فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الدوري الإسباني || 🌟

ريال مايوركا0-4برشلونة

{ هدف برشا الرابع عن طريق ميسي }

⏰ : 93

–#برشلونة_مايوركا pic.twitter.com/4Xs8HKCwVf — BOHFC5 (@bohfc5) June 13, 2020

وشهدت المباراة استخدام الفريقين لقاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وأقرتها رابطة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى خمس نقاط، علما بأن الفريق الملكي سيلعب مباراته ضمن هذه الجولة الأحد أمام إيبار.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطة واحدة عن المنطقة الآمنة.