"أوقفوا العنصرية والعنف والتمييز".. رسالة 40 من نجوم الكرة إلى العالم

شارك أربعون من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين في حملة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لمكافحة العنصرية.

وارتدى نجوم الكرة قمصانا سوداء خلال مشاركتهم في الحملة التي تستهدف توجيه رسالة بعنوان "أوقفوا العنصرية.. أوقفوا العنف.. أوقفوا التمييز".

وجذبت حملة الفيفا أكثر من 44 مليون مشجع حول العالم.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا "من المريح أن نشاهد يوما بعد يوم عددا متزايدا من أساطير الفيفا، ولاعبين ولاعبات حاليين من أعراق وأديان مختلفة، يستخدمون منصاتهم لنقل رسائل الفيفا لمتابعيهم عبر أنحاء العالم".

وأضافت "حان الوقت لتسليط الضوء على المعاملة التي يلقاها مجتمع أصحاب البشرة السمراء، والعنصرية والعنف الذي يعاني منه كثير منهم في حياتهم اليومية".

وختمت سامورا بالقول "لكل هؤلاء اللاعبين: فخورة بتفانيكم والتزامكم من أجل الصواب، وأشجع لاعبين ولاعبات آخرين على الانضمام لهذه الرسالة المهمة خلال الأيام المقبلة".

ومن بين أبرز المشاركين في المبادرة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والثنائي البرازيلي المعتزل رونالدو وروبرتو كارلوس.