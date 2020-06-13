مباراة يوفنتوس وميلان تسجل رقما قياسيا هذا الموسم في إيطاليا

تابع أكثر من ثمانية ملايين مشاهد المباراة التي جمعت يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم مساء أمس الجمعة على قناة "راي أونو"، لتكون نسبة المشاهدة الأعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في البلاد، وفق ما أفادت تقارير صحفية محلية اليوم السبت.

وكانت تلك المباراة الأولى في إيطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في 9 مارس/آذار الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعندما منح وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف كرة القدم شدد على أن تنطلق بالمباريات المتبقية من مسابقة الكأس، لأنها تبث مجانا عبر شاشة التلفزيون، وبالتالي سيتمكن عدد أكبر من الناس من مشاهدتها.

الدون كريستيانو رونالدو، وبعد توقف 3 أشهر، يعود ليلعب اليوم ضد نادي إيه سي ميلان ببطولة الكأس ويقوم بتضييع ركلة جزاء لنادي يوفينتوس! pic.twitter.com/3a08zVxwKl — Screen Mix (@ScreenMix) June 12, 2020

وتابع ما يقارب 8.3 ملايين مشاهد المباراة -التي انتهت بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وضيفه ميلان وعبر على أثرها الأول إلى النهائي (1-1 ذهابا)- على قناة "راي أونو"، القناة الرئيسية لمجموعة "راي"، أي ما يقارب 34% من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الإيطالية في الوقت ذاته.

وتعتبر هذه النسبة الأعلى هذا الموسم بالنسبة لأي مباراة كرة قدم في إيطاليا بعد لقاءي ذهاب نصف نهائي الكأس بين "السيدة العجوز" و"روسونيري" (8.09 ملايين)، وإنتر ميلان مع نابولي (6.8 ملايين) اللذين بثتهما أيضا "راي أونو".

أما بالنسبة للمنتخب الوطني -الذي تبث مبارياته القناة ذاتها- فقد تابع 7.4 ملايين مشاهد لقاء الآزوري مع البوسنة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في يونيو/حزيران 2019 والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة الموسم الماضي.