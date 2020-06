شاهد غرائب كرة القدم.. نعش يسجل هدفا وآخر يحضر مباراة في الملعب

أشعل مقطع فيديو لمراهقين يسجلون هدفا بعد ارتداد الكرة من تابوت موضوع على الأرض مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا اللاتينية، فما هي قصة هذا التابوت؟

اصطحب مجموعة من المراهقين نعش زميلهم بفريق كرة القدم ألكسندر مارتينيز البالغ من العمر 16 عاما إلى المكان الذي اعتادوا اللعب فيه معه وجعلوه يسجل هدفه الأخير بعد جنازته بضرب الكرة في النعش قبل دخولها المرمى كنوع من التكريم له حسب معتقداتهم.

وقُتل مارتينيز في المكسيك يوم الثلاثاء الماضي برصاص الشرطة بعد اشتباههم فيه وهو يسير مع اثنين من زملائه، وأقيمت مراسم جنازته أول أمس الخميس.

To pay tribute to him, his teammates allowed him to score one last goal. pic.twitter.com/Sag8mSqzdZ

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مشجعون من أميركا الجنوبية بتكريم صديقهم من خلال كرة القدم، ففي العام الماضي حمل ألتراس فريق كوكوتا ديبورتيفو الكولومبي نعش صديقهم الذي توفي أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم عن 17 عاما، وذهبوا به إلى الملعب لمشاهدة مباراة الفريق ضد فريق إنفيغادو.

Last week we saw the Racing fan taking his granddad’s skull to the celebrations around Buenos Aires.

Today, we’re off to Cúcuta in Columbia where 17 year old Christopher Jácome, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ

— John Milton ✊ (@Geordioca) April 7, 2019