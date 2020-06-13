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شاهد غرائب كرة القدم.. نعش يسجل هدفا وآخر يحضر مباراة في الملعب

مارتينيز (يمين) وألتراس فريق كوكوتا ديبورتيفو يحملون نعش صديقهم بالمدرجات (مواقع التواصل)
مارتينيز (يمين) وألتراس فريق كوكوتا ديبورتيفو يحملون نعش صديقهم بالمدرجات (مواقع التواصل)
13/6/2020

أشعل مقطع فيديو لمراهقين يسجلون هدفا بعد ارتداد الكرة من تابوت موضوع على الأرض مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا اللاتينية، فما هي قصة هذا التابوت؟

اصطحب مجموعة من المراهقين نعش زميلهم بفريق كرة القدم ألكسندر مارتينيز البالغ من العمر 16 عاما إلى المكان الذي اعتادوا اللعب فيه معه وجعلوه يسجل هدفه الأخير بعد جنازته بضرب الكرة في النعش قبل دخولها المرمى كنوع من التكريم له حسب معتقداتهم.

وقُتل مارتينيز في المكسيك يوم الثلاثاء الماضي برصاص الشرطة بعد اشتباههم فيه وهو يسير مع اثنين من زملائه، وأقيمت مراسم جنازته أول أمس الخميس.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مشجعون من أميركا الجنوبية بتكريم صديقهم من خلال كرة القدم، ففي العام الماضي حمل ألتراس فريق كوكوتا ديبورتيفو الكولومبي نعش صديقهم الذي توفي أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم عن 17 عاما، وذهبوا به إلى الملعب لمشاهدة مباراة الفريق ضد فريق إنفيغادو.

والغريب أن فريقهم كان متأخرا بهدف قبل دخول نعشه إلى الملعب، وبعد وصوله تعادل كوكوتا وانتهت المباراة 1-1.

المصدر : مواقع إلكترونية

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