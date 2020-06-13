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بعدما حسم بايرن ميونيخ صدارة البوندسليغا.. لايبزيغ يطارد دورتموند على الوصافة

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة
لاعبو لايبزيغ يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة
12/6/2020

واصل لايبزيغ مطاردة بوروسيا دورتموند وتغلب على مضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحسم لايبزيغ المباراة لصالحه بهدفين مبكرين سجلهما داني أولمو في الدقيقتين 9 و11، وفشل منافسه في التعويض أو حتى تقليص النتيجة.

وبهذه النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي سيخوض مباراته في نفس الجولة أمام فورتونا دوسلدورف السبت، لتشهد البطولة احتدام صراع الوصافة بينما يغرد بايرن ميونيخ وحيدا في الصدارة برصيد 70 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة، محتلا المركز السابع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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