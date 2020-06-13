هالاند ينقذ دورتموند من فخ التعادل مع دوسلدورف بهدف قاتل

ستبث أكثر من 200 دولة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت بعد استئناف المسابقة، لكن البطل السابق كايزرسلاوترن الذي ينافس حاليا في الدرجة الثالثة سيوفر فرصة مشاهدة المباريات والسينما معا.
حقق بوروسيا دورتموند انتصارا بشق الأنفس على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وفي مباريات أخرى جرت اليوم أيضا، تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هيرتا برلين 4-1، وفيردر بريمن على مضيفه بادربورن 5-1، ويونيون برلين على مضيفه كولون 2-1، وتعادل فولفسبورغ مع فرايبورغ 2-2.
هدف هالاند pic.twitter.com/FytCzI1c42
— faisal (@bvb09faisal) June 13, 2020
وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلتقي اليوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز 16.