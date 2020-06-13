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هالاند ينقذ دورتموند من فخ التعادل مع دوسلدورف بهدف قاتل

هالاند (يسار) يحتفل بهدف الفوز القاتل (رويترز)
هالاند (يسار) يحتفل بهدف الفوز القاتل (رويترز)
13/6/2020

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا بشق الأنفس على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي مباريات أخرى جرت اليوم أيضا، تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هيرتا برلين 4-1، وفيردر بريمن على مضيفه بادربورن 5-1، ويونيون برلين على مضيفه كولون 2-1، وتعادل فولفسبورغ مع فرايبورغ 2-2.

وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلتقي اليوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز 16.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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